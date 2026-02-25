Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Είχαμε δυο ευκαιρίες να πάρουμε το ματς» - Τι είπε για τους τραυματίες

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στα λάθη και τις κακές επιλογές που έγιναν στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και της πρώτης παράτασης, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να ηττηθεί στο Κάουνας.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι αυτές οι στιγμές κόστισαν στην ομάδα του, δίνοντας πολλές ευκαιρίες στη Ζαλγκίρις να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα. Ο Μπαρτζώκας έδωσε και το update για τους τραυματίες Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα απ'όλα συγχαρητήρια στην Ζαλγκίρις για τη νίκη, ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ για 48΄. Εμείς είχαμε δυο ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στο τέλος της πρώτης παράτασης, αλλά μερικές αποφάσεις που πήραμε έπρεπε να ήταν καλύτερες από οτι τελικά ήταν. Από την άλλη πλευρά η καλή 4η περίοδο μας δεν ήταν αρκετή για να «κλειδώσουμε» τη νίκη. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες στην Ζαλγκίρις να ελέγξει τον ρυθμό, εμείς προηγήθηκαμε με 11 πόντους και είχαμε την ευκαιρία να «τελειώσουμε» το παιχνίδι. Κάποια λάθη που κάναμε και κάποιες κακές αποφάσεις στην επίθεση δεν μας επέτρεψαν να επιστρέψουμε στο παιχνίδι και να κερδίσουμε»

Για τους τραυματίες: «Αν το ματς ήταν δύο ημέρες πιο μετά θα έπαιζε ο Βεζένκοβ. Οπότε θα παίξει στο επόμενο ματς. Όσον αφορά τον Μιλουτίνοφ έχει σπάσει τον αντίχειρά του και χρειάζεται λίγος χρόνος. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα είναι έτοιμος στο επόμενο ματς αλλά επειδή μεσολαβούν 10 ημέρες έως το επόμενο ματς ελπίζω να έχουμε και τον Μιλουτίνοφ στην διάθεσή μας»