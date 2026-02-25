Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)

INTIME SPORTS

Δείτε τη βαθμολογία μετά το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02), για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση με 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.) από τη Ζαλγκίρις.

Η ομάδα του Πειραιά είχε δύο ευκαιρίες να «δραπετεύσει» από το Κάουνας, ωστόσο, πρώτα ο Φουρνιέ και στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις στιγμές, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πάρουν το θρίλερ των 50 λεπτών!

Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, καθώς με αυτή την ήττα υποχώρησε στο 18-10. Από την άλλη πλευρά, η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 17-12, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα, η οποία εξασφαλίζει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs. Μόνη πρώτη παραμένει η Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε 81-78 την Παρτιζάν κι έχει ρεκόρ 21-7.

Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ στις 17 Μαρτίου θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02)

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Η βαθμολογία

Φενερμπαχτσέ 21-7 Ολυμπιακός 18-10 Βαλένθια 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 17-11 Ζαλγκίρις Κάουνας 17-12 Ερυθρός Αστέρας 17-12 Μπαρτσελόνα 17-12 Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11 Μονακό 16-12 Παναθηναϊκός 16-12 Ντουμπάι 14-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Βίρτους Μπολόνια 13-16 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-20 Μπασκόνια 9-19 Παρτιζάν 9-20 Βιλερμπάν 7-21

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (26/02)