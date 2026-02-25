Βαθμολογία Euroleague: Έχασε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, έπεσε στο 18-10 | Όλα τα αποτελέσματα (25/2)
Δείτε τη βαθμολογία μετά το Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02), για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση με 99-94 (73-73κ.α., 82-82α' παρ.) από τη Ζαλγκίρις.
Η ομάδα του Πειραιά είχε δύο ευκαιρίες να «δραπετεύσει» από το Κάουνας, ωστόσο, πρώτα ο Φουρνιέ και στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις στιγμές, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να πάρουν το θρίλερ των 50 λεπτών!
Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, καθώς με αυτή την ήττα υποχώρησε στο 18-10. Από την άλλη πλευρά, η Ζαλγκίρις ανέβηκε στο 17-12, κάνοντας σημαντικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα, η οποία εξασφαλίζει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs. Μόνη πρώτη παραμένει η Φενέρμπαχτσε, η οποία νίκησε 81-78 την Παρτιζάν κι έχει ρεκόρ 21-7.
Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ στις 17 Μαρτίου θα φιλοξενήσει τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (25/02)
- Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
- Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94
- Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
- Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80
Η βαθμολογία
- Φενερμπαχτσέ 21-7
- Ολυμπιακός 18-10
- Βαλένθια 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
- Ζαλγκίρις Κάουνας 17-12
- Ερυθρός Αστέρας 17-12
- Μπαρτσελόνα 17-12
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
- Μονακό 16-12
- Παναθηναϊκός 16-12
- Ντουμπάι 14-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Παρί 9-18
- Αναντολού Εφές 9-20
- Μπασκόνια 9-19
- Παρτιζάν 9-20
- Βιλερμπάν 7-21
Το πρόγραμμα της Πέμπτης (26/02)
- Ντουμπάι – Βιλερμπάν (19:00)
- Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:30)
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο (21:05)
- Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις (21:30)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου (21:45)
- Παναθηναϊκός – Παρί (21:45, Novasports Prime)