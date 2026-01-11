Ομάδες

Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό
Onsports Team 11 Ιανουαρίου 2026, 23:55
SUPER LEAGUE

Κύπελλο Super League Κ19: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τον Παναθηναϊκό

Τα αποτελέσματα και τα ζευγάρια των ημιτελικών του θεσμού, μετά την έκπληξη και τον αποκλεισμό των «πράσινων» από τους Αγρινιώτες.

Μεγάλη έκπληξη στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Super League K19 όπου ο Παναιτωλικός απέκλεισε στα πέναλτι τον Παναθηναϊκό. Το ματς έγινε στο Αγρίνιο και το 90λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Έτσι η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι με τον γκολκίπερ Παπαζώη να αποκρούει την τελευταία κρίσιμη εκτέλεση του Θεοχάρη και την ομάδα του Χρήστου Ζαπάντη να επικρατεί 3-2 και να παίρνει το εισιτήριο για τους «4». Εκεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ο οποίος νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό με κορυφαίους τους Γκιόκα, Αρετή.

Τα μάτια τους στο τρόπαιο έχουν ο Άρης και ο Ατρόμητος που θα συγκρουστούν στον δεύτερο ημιτελικό. Οι «κίτρινοι» με τον Αλέξανδρο Καραμανλή σε μεγάλη μέρα, πέρασαν με 2-0 από το γήπεδο-βούρκο της Λάρισας. Ο Ατρόμητος νίκησε εύκολα 3-0 τον Βόλο στο Περιστέρι με καλύτερους τους Χότζα, Κώτση, Κοπανίδη. Οι Βολιώτες ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς τους επαγγελματίες τους (Σαντή, Λεγκίσι, Λυκουρίνο).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

ΑΕΛ - Άρης 0-2

(19΄,43΄ Καραμανλής)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1

(18΄ Ελευθεριάδης, 62΄ Αρετής, 69΄ Γκίοκα - 33΄ Χάμζα)

Ατρόμητος - Βόλος 3-0

(14΄ Χότζα, 58΄ Μπάτος, 90΄ Yζέιρι)

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 0-0 (3-2 στα πέναλτι)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Άρης - Ατρόμητος

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός



