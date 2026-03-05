ΝΒΑ: Τρεις εύστοχες προσπάθειες μακριά από ένα ακόμη ρεκόρ ο Λεμπρόν

Onsports Team

Ο «βασιλιάς» απέχει πλέον μόλις τρία καλάθια από το να ξεπεράσει ένα ιστορικό ρεκόρ που ισχύει για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο NBA.

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς θα μπορούσε να ξεπεράσει το ρεκόρ των 15.837 εύστοχων σουτ -εκτός βολών- που κατέχει ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Όταν εκείνος έπαιξε τον τελευταίο αγώνα του στην κανονική σεζόν στο NBA, εκείνο το βράδυ, μετά τη νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς με 121-117 επί των Σιάτλ ΣούπερΣόνικς, ο σέντερ παγίωσε ρεκόρ που θα διαρκούσαν δεκαετίες.

Ανάμεσα σε αυτά, ένας εμβληματικός αριθμός: 15.837 εύστοχα σουτ σε όλη την καριέρα του - κατά μέσο όρο 10,1 ανά παιχνίδι. Ένα κατόρθωμα που ισχύει για 37 χρόνια, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O’ Globo.

Τώρα, το ρεκόρ απειλεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και θα το επιχειρήσει όταν μπει στο γήπεδο τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/6) εναντίον των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ευστόχησε σε 8 από τα 12 σουτ του στη νίκη (110-101) των Λέικερς επί των Πέλικανς, φτάνοντας τα 15.835 εύστοχα.

Έτσι με δύο, ισοφαρίζει το ρεκόρ. Με τρία εύστοχα σουτ, παίρνει το προβάδισμα μόνος του.

Ο συμβολισμός είναι ακόμη μεγαλύτερος επειδή περιλαμβάνει δύο παίκτες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές της ίδιας ομάδας. Ο Καρίμ ήταν πρωταγωνιστής στη δυναστεία της δεκαετίας του 1980. Ο ΛεΜπρόν οδήγησε την ομάδα στον τίτλο του 2020 και διατηρεί τους Λέικερς ανταγωνιστικούς ακόμη και στο τέλος της καριέρας του.

Η πρώτη πεντάδα της σχετικής κατάταξης:

1. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ 15.837

2. ΛεΜπρόν Τζέιμς 15.835

3. Καρλ Μαλόουν 13.528

4. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν 12.681

5. Μάικλ Τζόρνταν 12.192