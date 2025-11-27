Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ύμνοι Αλόνσο για τους «ερυθρόλευκους» μετά το «διπλό» - «Μας πίεσε πολύ»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό μίλησε ο Τσάμπι Αλόνσο μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η «Βασίλισσα» επέστρεψε στις νίκες, έπειτα από τρία συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, μια και επιβλήθηκε 4-3 των Πειραιωτών στο φαληρικό γήπεδο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς στη διοργάνωση.

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσκολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος κόουτς.

Και συνέχισε: «Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη».

Τέλος, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε: «Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει».