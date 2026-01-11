ΠΑΟΚ: Σχόλιο Κουβεντίδη για το Άρης-ΑΕΚ - «Δεν σφυρίζεται φάουλ ούτε στο μπάσκετ»

Οnsports Team

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης τοποθετήθηκε για το ακυρωθέν γκολ του Άρη στο ματς με την ΑΕΚ.

Η κουβέντα για τη διαιτησία έχει ανάψει τον τελευταίο καιρό, με την αναμέτρηση Άρης - ΑΕΚ να την ανάβει και πάλι.

Αφορμή ένα γκολ των γηπεδούχων που ακυρώθηκε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.

Πέρα από τις ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Άρη, ήρθε κι ένα σχετικό σχόλιο από τον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα από τον διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργο Κουβεντίδη με αναφορά σε διαιτησία και... ταβέρνες!

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Υπήρχαν περιπτώσεις σε πολλά παιχνίδια, που ο ΠΑΟΚ είχε (κραυγαλέες) διαιτητικές αποφάσεις εναντίον του, αλλά κόντρα στο "πες, πες, κάτι θα μείνει και θα το πάρεις στο επόμενο παιχνίδι", εμείς επιμένουμε να αποδεχόμαστε το λάθος του διαιτητή, να ζούμε μ' αυτο και να μην ρίχνουμε νερό στον μύλο της τοξικότητας.

Επιλέγουμε να μας χειροκροτούν ακόμη κι οι αντίπαλοι και να μη γελάει ο κόσμος μαζί μας.

Υ.Γ. Δεν ξέρω αν στις ταβέρνες αναλύονται και κάτι τέτοιες φάσεις, σαν κι αυτή στο Χαριλάου, που δε σφυρίζονται φάουλ ούτε στο μπάσκετ».