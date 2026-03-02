Ομάδες

Πόλο Γυναικών: Εύκολα η Ηλιούπολη το Ρέθυμνο
Onsports Team 02 Μαρτίου 2026, 02:17
Ο ΓΣ Ηλιούπολης αξιοποίησε την έδρα του και μπήκε με το δεξί στη 16η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, επικρατώντας 16-10 του ΝΟ Ρεθύμνου.

Οι γηπεδούχες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας (6-1, 7-2) στο ξεκίνημα. Η ομάδα της Κρήτης αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και μείωσε στο 7-5, μένοντας μέσα στο παιχνίδι. Στο τρίτο οκτάλεπτο το Ρέθυμνο διατήρησε επαφή (8-6, 9-7), ωστόσο στο τελευταίο μέρος η Ηλιούπολη βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη.

Τρεις φορές βρήκαν δίχτυα για τις νικήτριες οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή, ενώ για τον ΝΟ Ρεθύμνου από δύο γκολ σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2.

Σε αναμετρήσεις για την 16η αγωνιστική της Α1 γυναικών στην υδατοσφαίριση, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ηλιούπολη-Ρέθυμνο   16-10

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3

«Αντ. Δημητρόπουλος» 17:00 Χανιά-Ολυμπιακός

«Π. Καπαγέρωφ»       19:30 Εθνικός-ΠΑΟΚ

«Αντ. Πεπανός»       19:30 ΝΕ Πατρών-Αλιμος

Νέας Σμύρνης         20:30 Πανιώνιος-ΝΟ Πατρών

«Αντ. Δημητρόπουλος» 21:30 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός       313-111 45

Βουλιαγμένη     270-132 39

Εθνικός         244-136 33

Γλυφάδα         195-172 28

Άλιμος           178-173 28

ΠΑΟΚ             251-206 27

Πανιώνιος       179-175 24

Χανιά           150-183 21

ΝΕ Πατρών       133-218 9

Ηλιούπολη       132-248 9 -16αγ.

ΝΟ Πατρών       134-270 6

Ρέθυμνο         155-310 3 -16αγ.



