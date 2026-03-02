Πόλο Γυναικών: Εύκολα η Ηλιούπολη το Ρέθυμνο
Ο ΓΣ Ηλιούπολης αξιοποίησε την έδρα του και μπήκε με το δεξί στη 16η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, επικρατώντας 16-10 του ΝΟ Ρεθύμνου.
Οι γηπεδούχες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας (6-1, 7-2) στο ξεκίνημα. Η ομάδα της Κρήτης αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και μείωσε στο 7-5, μένοντας μέσα στο παιχνίδι. Στο τρίτο οκτάλεπτο το Ρέθυμνο διατήρησε επαφή (8-6, 9-7), ωστόσο στο τελευταίο μέρος η Ηλιούπολη βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη.
Τρεις φορές βρήκαν δίχτυα για τις νικήτριες οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή, ενώ για τον ΝΟ Ρεθύμνου από δύο γκολ σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2.
Σε αναμετρήσεις για την 16η αγωνιστική της Α1 γυναικών στην υδατοσφαίριση, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Ηλιούπολη-Ρέθυμνο 16-10
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3
«Αντ. Δημητρόπουλος» 17:00 Χανιά-Ολυμπιακός
«Π. Καπαγέρωφ» 19:30 Εθνικός-ΠΑΟΚ
«Αντ. Πεπανός» 19:30 ΝΕ Πατρών-Αλιμος
Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-ΝΟ Πατρών
«Αντ. Δημητρόπουλος» 21:30 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 313-111 45
Βουλιαγμένη 270-132 39
Εθνικός 244-136 33
Γλυφάδα 195-172 28
Άλιμος 178-173 28
ΠΑΟΚ 251-206 27
Πανιώνιος 179-175 24
Χανιά 150-183 21
ΝΕ Πατρών 133-218 9
Ηλιούπολη 132-248 9 -16αγ.
ΝΟ Πατρών 134-270 6
Ρέθυμνο 155-310 3 -16αγ.