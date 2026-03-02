Πόλο Γυναικών: Εύκολα η Ηλιούπολη το Ρέθυμνο

Onsports Team

Ο ΓΣ Ηλιούπολης αξιοποίησε την έδρα του και μπήκε με το δεξί στη 16η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, επικρατώντας 16-10 του ΝΟ Ρεθύμνου.

Οι γηπεδούχες επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, «χτίζοντας» διαφορά ασφαλείας (6-1, 7-2) στο ξεκίνημα. Η ομάδα της Κρήτης αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και μείωσε στο 7-5, μένοντας μέσα στο παιχνίδι. Στο τρίτο οκτάλεπτο το Ρέθυμνο διατήρησε επαφή (8-6, 9-7), ωστόσο στο τελευταίο μέρος η Ηλιούπολη βρήκε ξανά λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους 5-2 «καθάρισε» οριστικά την υπόθεση νίκη.

Τρεις φορές βρήκαν δίχτυα για τις νικήτριες οι Μαυρωτά, Γκίλλα και Κακλή, ενώ για τον ΝΟ Ρεθύμνου από δύο γκολ σημείωσαν οι Πίτερς και Λογοθέτη.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-4, 4-3, 5-2.

Σε αναμετρήσεις για την 16η αγωνιστική της Α1 γυναικών στην υδατοσφαίριση, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ηλιούπολη-Ρέθυμνο 16-10

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3

«Αντ. Δημητρόπουλος» 17:00 Χανιά-Ολυμπιακός

«Π. Καπαγέρωφ» 19:30 Εθνικός-ΠΑΟΚ

«Αντ. Πεπανός» 19:30 ΝΕ Πατρών-Αλιμος

Νέας Σμύρνης 20:30 Πανιώνιος-ΝΟ Πατρών

«Αντ. Δημητρόπουλος» 21:30 Γλυφάδα-Βουλιαγμένη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 313-111 45

Βουλιαγμένη 270-132 39

Εθνικός 244-136 33

Γλυφάδα 195-172 28

Άλιμος 178-173 28

ΠΑΟΚ 251-206 27

Πανιώνιος 179-175 24

Χανιά 150-183 21

ΝΕ Πατρών 133-218 9

Ηλιούπολη 132-248 9 -16αγ.

ΝΟ Πατρών 134-270 6

Ρέθυμνο 155-310 3 -16αγ.