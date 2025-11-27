EuroLeague: «Καταραμένη» εβδομάδα με τρεις προς… τέσσερις προπονητές στο σπίτι τους

Από τη στιγμή που ο Ετόρε Μεσίνα ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τον πάγκο της Αρμάνι ακολούθησαν τον δρόμο του Ιταλού δύο ακόμα συνάδελφοί, με τον Όντεντ Κάτας να μην αισθάνεται και πολύ άνετα στη θέση του.

Πολύ δύσκολη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε τη προηγούμενη Δευτέρα για αρκετούς από τους προπονητές της EuroLeague.

Ο Ετόρε Μεσίνα άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου με την απόφασή του να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι, διατηρώντας το πόστο του στη διοίκηση των Ιταλών, καθώς μετά από την αποχώρησή του ακολούθησαν δύο ακόμα τερματισμοί συνεργασιών ομάδων με τους προπονητές τους στη διοργάνωση της EuroLeague.

Έτορε Μεσίνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Ιγκόρ Κοκόσκοφ δε θα συνεχίσουν να προπονούν τις ομάδες τους, καθώς για διαφορετικούς λόγους ο καθένας αποτέλεσε παρελθόν από Αρμάνι Μιλάνο, Παρτιζάν και Εφές Αναντολού αντίστοιχα.

Ο Ιταλός τεχνικός με την ομάδα του να μην έχει βρει σταθερότητα, να έχει ρεκόρ 6-6 και να βρίσκεται στη μέση της κατάταξης αποφάσισε να αποχωρίσει. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, αλλά και όσα εξωτερίκευσε ο ίδιος, έβλεπε ότι… διχάζει τον κόσμο με την παρουσία του και γι αυτό πήρε από μόνος του τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι

«Ο Έτορε Μεσίνα υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα. Η απόφαση ελήφθη σε συμφωνία με τον πρόεδρο Λέο Ντελ’ Όρκο, προετοιμάζοντας έτσι τη μετάβαση του Πέπε Ποέτα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τη θέση του head coach.

Ο Έτορε Μεσίνα θα παραμείνει σε διοικητικό ρόλο, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του προς όφελος του συλλόγου.

Ο πρόεδρος Λέο Ντελ’ Όρκο δήλωσε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Έτορε Μεσίνα για τις επιτυχίες που πετύχαμε μαζί, από τα πρωταθλήματα Ιταλίας που κατακτήσαμε, μέχρι τα Coppa Italia και Super Cup, καθώς και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague το 2021.

Με την ίδια πίστη, εύχομαι κάθε επιτυχία στον Πέπε Ποέτα, βέβαιος ότι θα οδηγήσει την ομάδα με πάθος και αποφασιστικότητα».

Παρελθόν ο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν

Την Τρίτη το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Παρτιζάν στο Telekom Center Athens με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει και πάλι στον τόπο που μεγαλούργησε και αγάπησε και αγαπήθηκε όσο κανείς. Η Παρτιζάν σε κάκιστο momentum, ο Παναθηναϊκός στο καλύτερό του και οι «πράσινοι» πήραν ένα ακόμα σπουδαίο αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η ομάδα του Βελιγραδίου έφτασε το ρεκόρ της στο 4-9, ούσα στην 18η θέση της κατάταξης, με τον «Ζοτς» να παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της. Την ίδια ώρα η παραφιλολογία αναφορικά με την κακή σχέση της διοίκησης με τον Σέρβο τεχνικό εδώ και καιρό γίνεται κάθε μέρα και μεγαλύτερη, παίρνοντας και πολιτικές προεκτάσεις.

Η επιστολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτίζαν,

Πριν από 4,5 χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα για να ζήσω το πιο όμορφο όνειρο μαζί σας. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτίζαν μας να γίνει ξανά μέρος της Euroleague έπειτα από 10 χρόνια και το πετύχαμε μαζί αυτό.

Τα ματς του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που το αξίζετε περισσότερο. Δυστυχώς ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα που έχουν συμβεί αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, όπως και όλους τους χορηγούς.

Είμαι πολύ ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα 4,5 χρόνια, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου μου (το έχω τονίσει πολλές φορές, το καλύτερο που είχα ποτέ) και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους της Παρτίζαν.

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δώσει όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε ευκαιρία.

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων».

Τέλος και ο Κοκόσκοφ

Ακόμα δεν έχει κατακάτσει η σκόνη της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ήρθε η συντριβή της Εφές από την Μονακό στο Μόντε Κάρλο για να βρεθούμε ενώπιων μίας ακόμα αποχώρησης προπονητή. Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ δε θα μπορούσε να μην πληρώσει το μάρμαρο της ντροπιαστικής ήττας των Τούρκων από την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς με 102-66, τη στιγμή μάλιστα που οι Τούρκοι βρίσκονται στην 15η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 5-8.

Η ανακοίνωση της Εφές

«Ως Αθλητικός Σύλλογος Αναντολού Εφές, αποχαιρετάμε τον κ. Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην επόμενη φάση της καριέρας του.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει το έργο της υπό τη διεύθυνση του Ράντοβαν Τριφούνοβιτς μέχρι να οριστεί ο νέος προπονητής μας».

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε, πιθανόν, λίγο πριν από το τέλος της συνεργασίας και του Όντεντ Κάτας με τη Μακάμπι. Η ομάδα του Τελ Αβίβ βρίσκεται στην 19η θέση της κατάταξης έχει πάρει μόλις 3 νίκες και έχει γνωρίσει 10 ήττες, με τον έμπειρο τεχνικό να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στο Ισραήλ η θέση του κρίνεται ως… επισφαλής και δεν αποκλείεται στο αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξουν εξελίξεις και αλλαγές και στο Τελ Αβίβ.