Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/01) - Με δράση σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία

EPA/DAVID CLIFF, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρώπη, καθώς το βράδυ, στις 21:45 η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για το Κύπελλο Αγγλίας, τη στιγμή που την ίδια ώρα η Γιουβέντους θα παίξει με την Κρεμονέζε για την Serie A και αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Λίγο αργότερα στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης της Σεβίλλης με την Θέλτα με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Παρί FC για το γαλλικό Κύπελλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: