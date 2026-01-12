Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/01) - Με δράση σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία
EPA/DAVID CLIFF, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 10:15
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (12/01).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρώπη, καθώς το βράδυ, στις 21:45 η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για το Κύπελλο Αγγλίας, τη στιγμή που την ίδια ώρα η Γιουβέντους θα παίξει με την Κρεμονέζε για την Serie A και αμφότερα τα ματς θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Λίγο αργότερα στις 22:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα της αναμέτρησης της Σεβίλλης με την Θέλτα με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime, ενώ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδοθεί το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Παρί FC για το γαλλικό Κύπελλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Αδελαΐδα (Κυρίως Ταμπλό)

16:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ουγγαρία – Μαυροβούνιο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας Χλώρακας

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Τζένοα – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Νάπολι - Αρμάνι Μιλάνο

Lega Basket Serie A 2025-26

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

20:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καλαμάτα – Μίλων

Volley League Ανδρών 2024-25

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ

Emirates FA Cup 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Γιουβέντους – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Prime

Σεβίλλη – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

22:10

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παρί Σεν Ζερμέν - Παρί FC

Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς

Μπάσκετ


