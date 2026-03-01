Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»

Onsports Team

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ισόπαλο Βόλος – ΑΕΚ:

«Φεύγουμε με τον ένα βαθμό. Ήρθαμε για τη νίκη και είμαι πεπεισμένος ότι αξίζαμε τη νίκη. Μας σταμάτησαν οι επεμβάσεις του τερματοφύλακα, τα δοκάρια, τα γκολ που ακυρώθηκαν. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά τα δοκάρια και ο τερματοφύλακας μας σταμάτησαν. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια, οι παίκτες έδειξαν απίστευτη αποφασιστικότητα και στα αποδυτήρια. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που αντιμετωπίσαμε. Παραμένουμε ενωμένοι, συσπειρωμένοι και δυνατοί και συνεχίζουμε να πολεμάμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και την αναγνώριση. Δικαιούμασταν τη νίκη, σφάλαμε στο πρώτο τέρμα, κάποια λάθη πρέπει να τα βγάλουμε από το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά το πέναλτι, δεν θέλω να σχολιάσω, δεν υπήρχε κανείς εκεί κοντά. Στρέφουμε το μυαλό μας στο ματς με την ΑΕΛ».

Για το τι συνέβη στην αποβολή του, αλλά και για τις διαμαρτυρίες στον Τσιμεντερίδη: «Ήταν σαφή τα πράγματα μπορείτε να γράφετε ως την άλλη βδομάδα. Υπάρχει φάουλ, όπως το είδα, στον Βίντα. Στο πέναλτι στον Πήλιο χτύπησε η μπάλα ψηλά και δεν ήταν κανείς εκεί. Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση παραμένει έτσι από το καλοκαίρι. Εμάς μας χαρακτηρίζει η συσπείρωση. Είμαστε ενωμένοι. Ο Ναλιτζής πήγε στον διαιτητή μόνος του από τον πάγκο, ενώ υπήρχαν πολλοί από τον Βόλο και αποβλήθηκε. Εγώ ζήτησα απλά μια εξήγηση και μου βγήκε κόκκινη. Μετά ο διαιτητής μου εξήγησε ότι άκουσε μια άσχημη λέξη από μένα στα σέρβικα. Μπράβο στους διαιτητές στην Ελλάδα που γνωρίζουν σέρβικα. Με τα 25 χρόνια εμπειρίας στους πάγκους έχω τη γνώση πως γίνεται η επικοινωνία με τους διαιτητές. Είναι φυσιολογικό να ζητάς εξήγηση. Όταν ένας διαιτητής φέρεται τόσο αμυντικά απέναντι σε τι, στις λέξεις; Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Συσπείρωση».