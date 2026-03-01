Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»

Onsports Team

Πέρα από τον Γιασικεβίτσιους, ακόμη τρία μέλη της τουρκικής ομάδας είναι στα Εμιράτα εγκλωβισμένα – Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.

Ο προπονητής, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης, Αρμάντο Μπέικοτ και ο φυσιοθεραπευτής, Χάιμε Καπέγια Μπόουθα, έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι. Αυτό έκανε επίσημα γνωστό η Φενέρμπαχτσε με ανακοίνωσή της. Παράλληλα, στο Άμπου Ντάμπι είναι ο Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ, αθλητικός διευθυντής της ομάδας.

Όπως τονίζεται είναι όλοι τους ασφαλείς και η ομάδα βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους. Αναμένοντας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την εξεύρεση λύσης για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο προπονητής μας Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης μας Αρμάντο Μπέικοτ και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας μας Χάιμε Καπέγια Μπόουθα μετέβησαν στο Ντουμπάι για ξεκούραση κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες που έχει δοθεί στα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα, ενώ ο αθλητικός μας διευθυντής Ογούρ Οζάν Σουλάκ μετέβη στο Αμπού Ντάμπι για να παρακολουθήσει το τουρνουά adidas Next Generation Tournament.

Κατά το χρονικό διάστημα που τα τέσσερα μέλη της οικογένειάς μας βρίσκονταν στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι, έπειτα από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή, οι πτήσεις στα αεροδρόμια ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Η επικοινωνία με την ομάδα μας, η οποία βρίσκεται σε ασφαλή περιοχή, συνεχίζεται απρόσκοπτα και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις κρατικές και τοπικές αρχές».