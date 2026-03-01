Μπενίτεθ: «Η ομάδα γίνεται όλο καλύτερη και πιο δυνατή»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, ενώ αναφέρθηκε στην κόπωση που υπήρχε στην ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη… δουλειά απέναντι στον Άρη, ανέβηκε στην 4η θέση και πλέον έχει το εξ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ για να πάρει «κεφάλι» από τον Λεβαδειακό. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη των «πράσινων», τονίζοντας πως η ομάδα του γίνεται όλο και καλύτερη, όλο και δυνατότερη.

Αναλυτικά:

«Είχαμε δυσκολίες και ζητήματα. Πολλοί παίκτες ήταν κουρασμένοι. Επιστρέψαμε από το ματς στην Ευρώπη, κοιμηθήκαμε τέσσερις ώρες. Το σημαντικότερο είναι πως η ομάδα γίνεται όλο και καλύτερη και πιο δυνατή. Χρησιμοποιήσαμε παίκτες για να βάλουν ενέργεια στην ομάδα, τα κατάφεραν καλά, όπως και όσοι πέρασαν στο ματς πιο μετά ως αλλαγή».

Για τις στατικές φάσεις: «Προφανώς είμαι ευχαριστημένος. Αν και έχουμε λίγο χρόνο, είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε δύο γκολ από στατικές φάσεις. Ζητήσαμε κάποια πράγματα, καταφέραμε και τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Συγχαρητήρια στους παίκτες που τα εκτέλεσαν, αλλά και όσους τα δούλεψαν».