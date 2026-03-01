Παναθηναϊκός - Άρης: Τα highlights της αναμέτρησης της Λεωφόρου

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Άρης : Δείτα τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Super League.

Με γκολ των Ερνάντεθ (9’), Ταμπόρδα (65’) και Τετέι (80’) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League και «πάτησε» ξανά μετά από πολύ καιρό στην πρώτη τετράδα.

Ο Άρης μείωσε στο 72’ με τον Ράτσιτς, σε ένα ματς με πολλές διαμαρτυρίες και από τις δύο ομάδες προς τον Ούγγρο ρέφερι Ταμάς Μπόγκναρ.

Οι «πράσινοι» έπιασαν πλέον τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο (αυτό της Τετάρτης 4/3, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο) και «μπήκαν» ξανά στη ζώνη των play off.

