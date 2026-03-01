ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή

Onsports Team

Χατσίδης και Ζίβκοβιτς «σφράγισαν» την δίκαιη νίκη του «Δικέφαλου» που ήταν ανώτερος σε όλο το ματς και πλέον απέχει μία νίκη απ’ την κορυφή, έχοντας ματς λιγότερο.

Μετά από τρεις ισοπαλίες στη Super League και τον αποκλεισμό στο Europa League από τη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο… δρόμο των επιτυχιών. Οι Θεσσαλονικείς με την αύρα της επετειακής τους φανέλας, επικράτησαν 2-0 του Asteras Aktor και εκμεταλλεύτηκαν το «στραβοπάτημα» της ΑΕΚ.

Ο «Δικέφαλος» ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια του ματς, προηγήθηκε νωρίς με τον Χατσίδη και «κλείδωσε» το αποτέλεσμα στο τέλος με τον Ζίβκοβιτς. Ενδιάμεσα ουσιαστικά δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου, ενώ είχε τις στιγμές για να τελειώσει την υπόθεση νίκη νωρίτερα.

Η είσοδος του Κωνσταντέλια που επέστρεψε μετά από επτά ματς, ήρθε στο δεύτερο μέρος και ανέβασε όλη την ομάδα. Αυτόματα ο ΠΑΟΚ έκανε σημαντικές ευκαιρίες και τελικά σκόραρε το δεύτερο τέρμα του.

Με το αποτέλεσμα αυτό οι «ασπρόμαυροι» ανέβηκαν στους 50 βαθμούς και είναι στην 3η θέση. Απέχουν 3 βαθμούς από την κορυφή (ΑΕΚ και Ολυμπιακός στους 53) και έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό που θα δώσουν στην έδρα της Κηφισιάς.

Ο Asteras Aktor παραμένει 13ος με 16 βαθμούς και είναι σε δύσκολη θέση για τη συνέχεια.

Το φιλμ του αγώνα

1’ Σκόραρε η ομάδα της Τρίπολης με τον Μακέντα να φεύγει πίσω απ’ την άμυνα του ΠΑΟΚ, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

7’ Γκολ 1-0: Δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του Asteras Aktor σε φάση διαρκείας, ο Χατζηεμμανουήλ απομάκρυνε πάνω στον Χατσίδη που προ κενής εστίας δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει!

13’ Σέντρα του Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη που σούταρε με τον Χατσίδη να γίνεται κάτοχος σε πλεονεκτική θέση, αλλά το σουτ που δοκίμασε έφυγε λίγο άουτ.

25’ Επικίνδυνη αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους, ο Βολιάκο έκανε καθοριστική παρέμβαση κι έδιωξε σε κόρνερ πριν ο Καλτσάς γίνει απειλητικός.

40’ Καθοριστική παρέμβαση του Βολιάκο πριν ο Μακέντα γίνει απειλητικός για τον ΠΑΟΚ.

61’ Ο Χατσίδης έκανε δυνατό σουτ, με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει σε κόρνερ.

62’ Ο Μπιάνκο έκανε καλό σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ απ’ την εστία των φιλοξενούμενων.

73’ Ο Κωνσταντέλιας έφυγε στο χώρο στην πλάτη της άμυνας του Asteras Aktor, μπήκε από δεξιά στην περιοχή, αλλά το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Χατζηεμμανουήλ.

74’ Στη συνέχεια της φάσης ουσιαστικά, ο Καμαρά άνοιξε στον Ζίβκοβιτς που γύρισε στον Ιβανούσετς, σούταρε εντός περιοχής, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να είναι σε ετοιμότητα. Ακολούθως ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σκόραρε, αλλά ο Τέιλορ ήταν οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε.

78’ Ο Κένι έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Γερεμέγιεφ πλάσαρε με τη μία απ’ το ύψος του πέναλτι, όχι εύστοχα όμως.

82’ Σουτ του Κωνσταντέλια, ο Χατζηεμμανουήλ ξανά σε ετοιμότητα έδιωξε σε κόρνερ.

89’ Γκολ 2-0: Ο Ζαφείρης βρήκε κάθε τον Μύθου που μπήκε στην περιοχή από πλάγια, γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Τζανδάρης, Ιβανόφ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι (86' Σάντσεζ), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Καμαρά (77' Οζντόεφ), Ζαφείρης, Μπιάνκο (73' Κωνσταντέλιας), Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (73' Ιβανούσετς), Γερεμέγεφ (87' Μύθου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46' Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46' Αλάγκμπε), Καλτσάς (72' Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83' Μεντιέτα), Μακέντα (63' Τζοακίνι), Μίτροβιτς.