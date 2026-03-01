Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βόλος - ΑΕΚ: Τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης
Οnsports Team 01 Μαρτίου 2026, 20:44
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Βόλος - ΑΕΚ: Τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης

Βόλος - ΑΕΚ: Δείτα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Η φιέστα που οργάνωσαν οι χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είχε το αίσιο τέλος που προσδοκούσαν.

Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα!

Ύστερα από 23 αγωνιστικές οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 53 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από τους 26 βαθμούς κι έφτασαν τον Ατρόμητο στην όγδοη θέση.

Δείτε τα highlights:

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
31 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: Τέσσερα μέλη της στα ΗΑΕ – «Γίνονται ενέργειες για την επιστροφή τους»
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
58 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Asteras Aktor 2-0: Επιστροφή στις νίκες και σε απόσταση βολής από κορυφή
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
1 ώρα πριν Νίκολιτς για διαιτησία: «Είναι ανόητο να μιλάμε για αυτά, η κατάσταση ίδια από το καλοκαίρι»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - Άρης: Το γκολ του Ερνάντεθ μετά την... κομπίνα της χρονιάς - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved