Βόλος - ΑΕΚ: Τα γκολ και τα highlights της αναμέτρησης

Βόλος - ΑΕΚ: Δείτα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League.

Η φιέστα που οργάνωσαν οι χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είχε το αίσιο τέλος που προσδοκούσαν.

Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα!

Ύστερα από 23 αγωνιστικές οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 53 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από τους 26 βαθμούς κι έφτασαν τον Ατρόμητο στην όγδοη θέση.

Δείτε τα highlights: