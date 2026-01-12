Μπαρτσελόνα: Το live του Γιαμάλ, «έπιασε» τον Σέζνι να καπνίζει (vid)

Οnsports Τeam

Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα έκανε live μέσα από τα αποδυτήρια της ομάδας του, μετά την κατάκτηση του Super Cup, αλλά δεν πήγε όπως το περίμενε.

Η Μπαρτσελόνα ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Super Cup της Ισπανίας, αφού επικράτησε 3-2 της Ρεάλ σε μία αδιανόητη ματσάρα, με τους «μπλαουγκράνα» να πανηγυρίζουν έξαλλα τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου.

Όπως συνηθίζει, ο Λαμίν Γιαμάλ ξεκίνησε live στον λογαριασμό του στο Instagram, όμως άθελά του “έπιασε” τον Βόιτσεχ Σέζνι να καπνίζει, με τον νεαρό σταρ των μπλαουγκράνα να στρέφει την κάμερα απευθείας, σχολιάζοντας: “Όχι, όχι, δεν έπρεπε να το δείξω αυτό”.