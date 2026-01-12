Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλο: Ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός-Άρης, ο Τσακαλίδης στο ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ
Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλο από την ΚΕΔ και ξένοι διαιτητές στο VAR.
Η ΚΕΔ είχε ξεκαθαρίσει πως προτίθεται να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλου και έκανε την επιθυμία της πράξη.
Στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης. Βοηθοί του θα είναι οι Βασιλακάκης, Κόλλιας, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο γνώριμος Σλοβένος Ματέι Γιούνγκ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA με τον Αλεκσάνταρ Μάτκοβιτς.
Στο Παναθηναϊκός - Άρης θα βρεθεί ο Ευαγγέλου με τους Κολλιάκο, Χριστοδούλου, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον επίσης γνώριμο Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι και τον Σάντερ φαν Ντερ Έικ.
Το ΑΕΚ-ΟΦΗ θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, με τους Πετρόπουλο, Διαμαντή, 4ο τον Τσιμεντερίδη και στο VAR τους Τζήλο, Πουλικίδη.
Το Λεβαδειακός-Κηφισιά θα διευθύνει ο Φωτιάς με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Παπαδάκη, 4ο τον Κατοίκο και στο VAR τους Κουμπαράκη, Ζαμπαλά.