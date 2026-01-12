Ομάδες

Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλο: Ο Ευαγγέλου στο Παναθηναϊκός-Άρης, ο Τσακαλίδης στο ΠΑΟΚ-ΟΣΦΠ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 10:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλο από την ΚΕΔ και ξένοι διαιτητές στο VAR. 

Η ΚΕΔ είχε ξεκαθαρίσει πως προτίθεται να βάλει Έλληνες διαιτητές στα ματς Κυπέλλου και έκανε την επιθυμία της πράξη. 

Στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού διαιτητής θα είναι ο Τσακαλίδης. Βοηθοί του θα είναι οι Βασιλακάκης, Κόλλιας, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR ο γνώριμος Σλοβένος Ματέι Γιούνγκ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA με τον Αλεκσάνταρ Μάτκοβιτς. 

Στο Παναθηναϊκός - Άρης θα βρεθεί ο Ευαγγέλου με τους Κολλιάκο, Χριστοδούλου, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον επίσης γνώριμο Ολλανδό Κλέι Ρούπερτι και τον Σάντερ φαν Ντερ Έικ. 

Το ΑΕΚ-ΟΦΗ θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου, με τους Πετρόπουλο, Διαμαντή, 4ο τον Τσιμεντερίδη και στο VAR τους Τζήλο, Πουλικίδη. 

Το Λεβαδειακός-Κηφισιά θα διευθύνει ο Φωτιάς με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Παπαδάκη, 4ο τον Κατοίκο και στο VAR τους Κουμπαράκη, Ζαμπαλά. 



