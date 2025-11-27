Εξελίξεις στην Παρτιζάν: Έκτακτο Δ.Σ. για να αλλάξει γνώμη ο Ομπράντοβιτς

Οnsports Τeam

Αν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε ως αμετάκλητη την απόφασή του να αποχωρήσει από την Παρτιζάν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας υπάρχει έκτακτο Δ.Σ. της ομάδας για να μεταπειστεί ο Σέρβος τεχνικός και να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στην ομάδα της Παρτιζάν μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός μπορεί να ξεκαθάρισε πως η απόφασή του είναι αμετάκλητη, οι άνθρωποι της ομάδας του Βελιγραδίου όμως, δε φαίνονται αποφασισμένοι να μείνουν με σταυρωμένα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βελιγράδι έχει συγκληθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στην Παρτιζάν, προκειμένου να γίνουν προσπάθειες έτσι ώστε να μεταπειστεί ο "Ζοτς" και να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήδη κάποια μέλη έχουν κάνει την προσπάθειά του και έχουν επικοινωνήσει με τον Ζοτς, προσπαθώντας να του αλλάξουν γνώμη.

Ο πολύπειρος τεχνικός φαίνεται πως έχει λάβει την τελική του απόφαση, ωστόσο, από την Παρτίζαν τα μέλη του ΔΣ δεν δείχνουν τη διάθεση να το βάλουν κάτω.

Πάντως είναι δεδομένο ότι στο Δ.Σ. θα αποφασιστεί και η επόμενη ημέρα της ομάδας χωρίς τον Σέρβο τεχνικό, με τους ιθύνοντες της ομάδας να αναλύουν τις επιλογές τους για τον επόμενο προπονητή, σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι δραματικά στην υπόθεση Ομπράντοβιτς.

Με τις πιθανότητες για κάτι τέτοιο να είναι απειροελάχιστες.