Δριμεία κριτική Κάραγκερ σε Φαν Ντάικ και Σαλάχ

Οnsports Τeam

Ο πρώην αμυντικός των «reds», Τζέιμι Κάραγκερ τα έβαλε με τους παίκτες της Λίβερπουλ για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα το τελευταίο διάστημα.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Τετάρτη (26/11) στο Άνφιλντ την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 1-4, καταγράφωντας την 9η ήττα της στα 12 τελευταία ματς. Και το αποτέλεσμα αυτό ήταν μάλλον η σταγόνα με την οποία ξεχείλισε το ποτήρι.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, ως σχολιαστής πλέον, τα έβαλε με τους παίκτες της ομάδας για την εικόνα που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα.

«Η Λίβερπουλ δεν είναι ομάδα που απολύει προπονητές. Η Λίβερπουλ είναι διαφορετική από σχεδόν κάθε ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο προπονητής είναι ο βασιλιάς, ο προπονητής παίρνει χρόνο συμμετοχής. Πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι πρέπει να στηρίζεις τον προπονητή. Είμαι θυμωμένος με τους παίκτες, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής» είπε και πρόσθεσε: «Ο καταλύτης για τη Λίβερπουλ στην αρχή της λαμπρής της πορείας το 2018 με τον Γιούργκεν Κλοπ ήταν οι Άλισον, Φαν Ντάικ και Σαλάχ. Ο Άλισον τραυματίζεται πολύ τώρα, δεν παίζει τόσο. Αλλά βλέπεις τον Φαν Ντάικ και δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν κάποτε, δεν μπορεί να βοηθήσει άλλους παίκτες, χρειάζεται βοήθεια και ο ίδιος, και αυτό σημαίνει απλώς ότι είναι ένας κανονικός κεντρικός αμυντικός όπως ήμουν εγώ. Δεν είναι πια ο υπεράνθρωπος που ήτανε. Από την άλλη ο Σαλάχ μοιάζει σαν να έχουν κουραστεί τα πόδια του και να μην έχει πια δυνάμεις».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν μου αρέσει να τους επικρίνω και νομίζω ότι μερικές από τις κριτικές που δέχτηκαν αυτή τη σεζόν ως παίκτες ήταν σκληρές. Πάντα ψάχνεις ηγέτες στην ομάδα σου για να σε βοηθήσουν όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και έχω ασκήσει κριτική στον Σαλάχ εκτός γηπέδου, θέλω να βγει, να δώσει μια συνέντευξη και να μιλήσει στους οπαδούς της Λίβερπουλ για το τι πρόκειται να κάνουν οι παίκτες, για το τι συμβαίνει στα αποδυτήρια, δίνοντας στους οπαδούς την ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν».