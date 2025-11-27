«”Σπίτι” παγκόσμιας κλάσης για τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Η αγωνία των φίλων του Παναθηναϊκού για τη στιγμή που η ομάδα θα μπει στο νέο της «σπίτι» είναι τεράστια με τη σελίδα "Sportsrender" που ασχολείται με τα γήπεδα σε όλο τον κόσμο, τοποθετεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό στα δέκα κορυφαία υπό κατασκευή γήπεδα της υφηλίου.

Στο κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η Αθήνα βιώνει μία από τις σημαντικότερες αθλητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα αποτελέσει μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αθλητικού συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει:

-Γήπεδο ποδόσφαιρο 40.000 θέσεων.

-Πλήρως εξοπλισμένο κλειστό στάδιο.

-Κέντρο κολύμβησης.

-Πολλαπλές δημοτικές εγκαταστάσεις.

Ο κυκλικός, γλυπτός σχεδιασμός περιλαμβάνει πλήρη στέγη, με μελλοντικά σχέδια για ενσωμάτωση ηλικίας ενέργειας. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το 2026, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ένα "σπίτι" παγκόσμιας κλάσης μετά από χρόνια αναμονής».

Όσο για τα υπόλοιπα εννέα γήπεδα που βρίσκονται στο αφιέρωμα είναι:

Το νέο "Καμπ Νου" της Μπαρτσελόνα, το "Aramco Stadium" στη Σαουδική Αραβία, το "New Highmark Stadium" και το "New Nissan Stadium" στις ΗΠΑ, το "Grand Stade de Casablanca" στο Μαρόκο, το Εθνικό Στάδιο της Σερβίας, το "New Talanta Stadium" στην Κένυα, το Εθνικό Στάδιο του Ελ Σαλβαδόρ και το "Estadio Azteca Redevelopment" στο Μεξικό.