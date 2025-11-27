Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Με Σπανούλη το πρωινό πρόγραμμα πριν την πρεμιέρα με Ρουμανία
Eurokinissi
Onsports Team 27 Νοεμβρίου 2025, 12:31
MUNDOBASKET / Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Με Σπανούλη το πρωινό πρόγραμμα πριν την πρεμιέρα με Ρουμανία

Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11), ταξιδεύοντας απ’ ευθείας από το Μονακό λίγες ώρες μετά τον βραδινό αγώνα της Τετάρτης (26/11) απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έχασε χρόνο, αφού σχεδόν κατ’ ευθείαν από το αεροδρόμιο βρέθηκε στο γήπεδο, όπου στις 10:30 συμμετείχε σε προπόνηση χαλάρωμα με την Εθνική ομάδα.

Ο Έλληνας κόουτς θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο το απόγευμα της Πέμπτης (247/11) στις 18:30 στο «Αλεξάνδρειο» για τον πρώτο αγώνα της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Ρουμανία, σε μια πρεμιέρα που σηματοδοτεί την αρχή του νέου κύκλου της «επίσημης αγαπημένης».

Τις προπονήσεις των τελευταίων ημερών είχαν αναλάβει οι στενοί συνεργάτες του, Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Κώστας Χαραλαμπίδης και Κώστας Παπαδόπουλος, οι οποίοι προετοίμασαν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εν αναμονή της επιστροφής του Σπανούλη. Μαζί του ταξίδεψε από το Μονακό και ο άμεσος συνεργάτης του, Ηλίας Καντζούρης, διασφαλίζοντας την πλήρη τεχνική στελέχωση ενόψει της αναμέτρησης.

Η Εθνική μπαίνει στη μάχη αποφασισμένη να ξεκινήσει με το δεξί και με τον Σπανούλη ήδη σε… ρυθμό αγώνα, παρά το απαιτητικό ταξίδι, το «Αλεξάνδρειο» ετοιμάζεται να ζήσει μια δυνατή μπασκετική βραδιά.


