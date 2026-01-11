Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για το Τριφύλλι - Δείτε βίντεο

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Δείτε τα γκολ των Φίλιπ Τζούρισιτς, Ανάς Ζαρουρί και Τιν Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, καθώς με τη σέντρα κέρδισε κόρνερ και από αυτό ήρθε το πρώτο πέναλτι στο 2ο λεπτό, όταν ο Ίβαν ανέτρεψε τον Τουμπά.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζούρισιτς, ο οποίος είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αποκρούει, αλλά η μπάλα στρώθηκε ξανά στα πόδια του και με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 11ο λεπτό ο Καλάμπρια ανατράπηκε από τον Τσαούση και παρότι ο VAR είχε διαφορετική άποψη ο διαιτητής Κατοίκος παρέμεινε στη σωστή αρχική του απόφαση.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ζαρουρί για το 2-0 στο 15'.

Πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο ήρθε και το 3-0. Στο 39' ο Ζαρουρί έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Γεντβάει με καρφωτή κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

