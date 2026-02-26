Μουζακίτης: «Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του»

Οnsports Τeam

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη συνέχεια του Champions League έστρεψε το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Λεβερκούζεν και γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League με τον Χρήστο Μουζακίτη να κάνει τον απολογισμό του, μέσω ανάρτησης στα social media, αλλά και παράλληλα να στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα και τον στόχο του πρωταθλήματος.

Η ανάρτηση του:

«Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ότι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας! Τώρα μένει μόνο ένας στόχος».