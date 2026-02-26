Οι "Jail-Blazers" έρχονται στο Netflix και υπάρχει λόγος να τους θυμόμαστε

Η πιο άτυχη και με γεμάτο ποινικό μητρώο ομάδα του ΝΒΑ , θα είναι στο επόμενο κεφάλαιο των UNTOLD Series του Netflix . Και αν δεν θυμάσαι τον λόγο, εδώ είμαστε εμείς για να σου φρεσκάρουμε τη μνήμη.

Μέχρι σήμερα, οι Portland Trail Blazers κατά γενική ομολογία είναι από τις καταραμένες ομάδες στην ιστορία του ΝΒΑ και ο λόγος είναι καταφέρνουν πάντα στο τέλος να σου αφήσουν μια γεύση του στυλ «καλά ήταν για φέτος, του χρόνου θα είναι καλύτερα» ή εκείνο της απογοήτευσης «μέχρι εδώ έφταναν, άντε πάλι rebuilt».

Όποιος μπορούσε να ρίξει μια ματιά, όμως, στο ρόστερ που είχαν δημιουργήσει οι Blazers στις αρχές του 2000 θα αναρωτιόταν «μα καλά, πώς δεν πήρε κάποιον τίτλο αυτή η ομάδα;». Ο λόγος είναι απλός: Διότι ο GM της εποχής εκείνης, Bob Whitsitt, έφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο Moda Center, αδιαφορώντας ωστόσο για το πιο βασικό κριτήριο. Το αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα μπορούσαν να γίνουν «παρέα». Και όπως δηλώνει και το nickname Jail-Blazers- σε παραλλαγή του Trail Blazers- ο Whitsitt δεν είχε καταλάβει ότι είχε μαζέψει όλα τα «καλόπαιδα» της λίγκας κάτω από την ίδια στέγη. Δύσκολα τα πράγματα.

Και αυτό λοιπόν το story θα επιχειρήσει να αναδείξει το Netflix, μέσω της σειράς UNTOLD και των 4 επεισοδίων της, στις 14 Απριλίου:

Οι «φυλακόβιοι» κύριοι είναι η επιτομή της ομάδας με ταλέντο που όμως δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να γίνουν «ομάδα». Να απαριθμήσουμε τα παραπτώματα; Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 30 σελίδες για το πετύχουμε, για αυτό και θα αναφέρουμε τα πιο χαρακτηριστικά.

Ο Qyntel Woods πιάστηκε για να διοργανώνει κυνομαχίες στην αυλή του σπιτιού του, ο κύριος «τεχνική ποινή» Rasheed Wallace απείλησε ότι θα δείρει έναν διαιτητή και τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές, οι Zach Randolph και Ruben Patterson πλακώθηκαν άγρια στην προπόνηση και ο δεύτερος βγήκε νοκ-άουτ μετά από μπουνιά του πρώτου και δεν μπόρεσε να παίξει στα κρίσιμα παιχνίδια των NBA Playoffs. Το χειρότερο είναι ότι ο Patterson ήρθε στην ομάδα την ώρα που τον βάρυναν κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην πρώην γυναίκα του.

Ο σταρ της ομάδας, Damon Stoudamire σε κάθε του σύλληψη είχε πάντα μεγάλες ποσότητες μαριχουάνας ενώ αλησμόνητη είναι η ατάκα του Bonzi Wells «ο κόσμος μπορεί να μας γιουχάρει όσο θέλει, αλλά είναι οι ίδιοι που μας βλέπουν στο δρόμο και μας σταματούν για αυτόγραφα. Για αυτό είναι φίλαθλοι και εμείς παίζουμε στο ΝΒΑ». Η ομάδα τον τιμώρησε με πρόστιμο 50 χιλιάδων δολαρίων για αυτό του το σχόλιο, ασχέτως αν είχε δίκιο.

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι φίλαθλοι των Blazers αγαπούσαν μεν την ομάδα, δεν συμπαθούσαν καθόλου όμως τους παίκτες και αυτό φαινόταν από την μειωμένη ζήτηση των εισιτηρίων. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο προπονητής της ομάδας, Maurice Cheeks, ο μόνος που μπορούσε να βοηθήσει στο (κάπως) καλό κλίμα, είδε την διοίκηση να τον απολύει, λίγο μετά το διάσημο συμβάν με τον παίκτη του, Darius Miles ο οποίος τον αποκάλεσε «νέγρο» σε μια προπόνηση. Το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι ο Miles είναι εξίσου Αφρο-αμερικανός.

Τα «βάσανα» συνεχίστηκαν μέχρι περίπου το 2005, όταν και όλη η παλιά φρουρά πήρε πόδι για να έρθουν οι Brandon Roy και LaMarcus Aldridge και να δώσουν φρέσκια πνοή και η ηρεμία στον κόσμο.

Σαφώς και για να πετύχεις στο ΝΒΑ χρειάζεται ταλέντο στην ομάδα, ωστόσο οι βασικοί σου παίκτες απασχολούν συνεχώς τον κόσμο με τα παραπτώματά τους, μάλλον αυτή η ομάδα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Για αυτό και οι Jail-Blazers θα αποτελούν πάντα το απόλυτο παράδειγμα προς αποφυγήν στην ιστορία του ΝΒΑ.

Αλλά ίσως το UNTOLD Series του Netflix να μας αλλάξει γνώμη. Ποιος ξέρει;