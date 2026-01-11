ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Τέιλορ και Μύθου

Onsports Team

Άρχισε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό – Δύο ευχάριστα νέα για τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

Η νίκη επί του Παναιτωλικού ανήκει ήδη στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» έχει μπροστά του το μεγάλο ματς της Τετάρτης (14/11) με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας για το Κύπελλο. Έτσι άρχισε την προετοιμασία για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η προπόνηση έγινε στη Νέα Μεσημβρία. Οι Ανέστης Μύθου και Γκρεγκ Τέιλορ προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα και τέθηκαν στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου. Αντίθετα, ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Λούκα Ιβανούσετς και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.