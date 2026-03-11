Η κινεζική BYD εξετάζει είσοδο στη Formula 1

Οnsports Team

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD μελετά το ενδεχόμενο να εισέλθει στη Formula 1, εξετάζοντας διάφορες επιλογές για να μπει στον χώρο των μηχανοκίνητων αγώνων και να ενισχύσει την παγκόσμια απήχησή της.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η κινεζική εταιρεία, η οποία επεκτείνεται ταχύτατα εκτός της εγχώριας αγοράς της, αξιολογεί τρόπους συμμετοχής σε μεγάλες διοργανώσεις motorsport, συμπεριλαμβανομένης της Formula 1 αλλά και αγώνων αντοχής. Στόχος είναι να ενισχυθεί η διεθνής εικόνα της μάρκας και να ανταγωνιστεί πιο άμεσα τους δυτικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η BYD εξετάζει διάφορα σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στο FIA World Endurance Championship, όπου διεξάγεται και ο ιστορικός αγώνας 24 Hours of Le Mans, αλλά και πιθανή είσοδο στη Formula 1 είτε με τη δημιουργία δικής της ομάδας είτε μέσω εξαγοράς υπάρχουσας.

Μέχρι σήμερα οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν δείξει περιορισμένο ενδιαφέρον για το motorsport. Η Geely συμμετέχει σε ορισμένες διοργανώσεις touring car μέσω της Cyan Racing, ενώ η NIO είχε κατακτήσει τον τίτλο οδηγών στο πρώτο πρωτάθλημα της Formula E το 2015.

Ωστόσο, το κόστος εισόδου στη Formula 1 αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ανάπτυξη και η συμμετοχή ενός μονοθεσίου μπορεί να απαιτήσει πολυετείς διαπραγματεύσεις και δαπάνες που φτάνουν ακόμη και τα 500 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και η εταιρεία ενδέχεται τελικά να μην συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση.

Παράλληλα, η BYD, γνωστή κυρίως για τα οικονομικά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματά της, επιχειρεί να διευρύνει τη δραστηριότητά της και στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων. Το 2025 η premium μάρκα της, Yangwang, δοκίμασε το μοντέλο Yangwang U9 Xtreme σε πίστα στη Γερμανία, καταγράφοντας τελική ταχύτητα άνω των 308 μιλίων την ώρα (περίπου 495 χλμ./ώρα).

Την περασμένη χρονιά η BYD ξεπέρασε την Tesla ως ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως και αποτέλεσε αιχμή του δόρατος της δυναμικής επέκτασης της Κίνας στις αγορές της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και άλλων σημαντικών περιοχών.

Μια πιθανή συνεργασία ή συμμετοχή στη Formula 1 θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι η BYD δεν πουλά ακόμη αυτοκίνητα στη βορειοαμερικανική αγορά, κυρίως λόγω δασμών και εμπορικών περιορισμών.

Πάντως, η Fédération Internationale de l'Automobile έχει πρόσφατα εκφραστεί θετικά για την είσοδο μιας κινεζικής ομάδας στη Formula 1, θεωρώντας ότι θα ήταν το επόμενο λογικό βήμα μετά την ανακοίνωση συμμετοχής της Cadillac στο πρωτάθλημα.