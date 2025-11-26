Ομάδες

Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα του Σπανούλη για τον αγώνα με τη Ρουμανία
Οnsports Τeam 26 Νοεμβρίου 2025, 20:07
MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα του Σπανούλη για τον αγώνα με τη Ρουμανία

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για την πρώτη αναμέτρηση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. 

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα υποδεχθεί τη Ρουμανία στο Αλεξάνδρειο (27/11, 18:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του κατέληξαν στους παίκτες που θα αγωνιστούν σε αυτό το ματς, μια μέρα πριν από το τζάμπολ.

Η δωδεκάδα της Ελλάδας: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Εκτός έμειναν οι Δημήτρης Κατσίβελης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Πλώτας και Νίκος Τουλιάτος.

Ο πρώτος αντιμετωπίζει μια διάταση στους περονιαίους συνδέσμους της ποδοκνημικής και έκανε μαγνητική που ήταν αρνητική σε άλλα ευρήματα.



