Δικαίωση ΠΑΣ Γιάννινα και επιστροφή 6 βαθμών
Onsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 07:43
SUPER LEAGUE 2 / ΠΑΣ Γιάννινα

Δικαίωση ΠΑΣ Γιάννινα και επιστροφή 6 βαθμών

Δεκτή έκανε το CAS την αίτηση του ΠΑΣ Γιάννινα για ασφαλιστικά μέτρα μετά τις αφαιρέσεις βαθμών (έξι) για την υπόθεση Μαραγκουδάκη.

Οι Ηπειρώτες δικαιώθηκαν από το διαιτητικό δικαστήριο και τους επιστράφηκαν έξι βαθμοί (τρεις αφαιρέθηκαν οριστικά και τρεις προσωρινά), ωστόσο παραμένει με αρνητική βαθμολογία λόγω τριών προσωρινών αφαιρέσεων.

Η Super League η αναφέρει κάτω από τον βαθμολογικό πίνακα:

Σε συνέχεια της υπ’αρ.11/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σε συνέχεια της υπ’αρ.17/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σε συνέχεια της υπ’αρ.15/2026 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο , αφαιρούνται προσωρινά -3 βαθμοί από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ .

Σύμφωνα με την υπ’ αρ.2026/Α/ 12174 απόφασης του CAS επιστρέφονται -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί προσωρινά και -3 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί οριστικά από την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Η βαθμολογία των playouts του Α' ομίλου:

1. ΠΑΟΚ Β’ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. Μακεδονικός 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα -1



