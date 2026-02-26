Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί: Με νέο «αέρα» για την τελική αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο Telekom Center Athens την Παρί, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Παρί στο «Telekom Center Athens» για την 29η αγωνιστική της Εuroleague (21:45, NovaSports Prime), θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

O Παναθηναϊκό AKTOR μετρούσε δύο σερί ήττες από Παρτίζαν και Φενέρμπαχτσε πριν τη διακοπή για το Κύπελλο και θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που έφερε η κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό, με την κατάκτηση της κούπας, αλλά και την ηχηρή προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, ενώ θα δώσει επίσης το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός, με ανανεωμένο ρόστερ και ανεβασμένη ψυχολογία, θέλει να κάνει την τελική του αντεπίθεση στη Euroleague, ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο τέλος της κανονικής περιόδου (έχει ρεκόρ 16-12).

Από την άλλη πλευρά, η Παρί, με ρεκόρ 9-18, βρίσκεται εκτός διεκδίκησης για τη δεκάδα, αλλά παραμένει πάντα μία επικίνδυνη αντίπαλος. Είναι χαρακτηριστικό πως την προηγούμενη αγωνιστική, έκανε «διπλό» στη Βαρκελώνη (74-85), ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα είχε ηττηθεί στο σουτ από την πρωτοπόρο Φενέρ (90-92).

Αγωνιστικά, παραμένει εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα εκτίσει την τιμωρία της μιας αγωνιστικής για το επεισόδιο με τον Μπάλντουιν. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, που πήγε χθες (24/02) στο νοσοκομείο με ίωση. Δεν πρόκειται να αγωνιστούν οι Ομέρ Γιουρτσέβεν, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές τους.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Mιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).

Το πρόγραμμα της ημέρας:

19.00: Dubai BC – Βιλερμπάν, NovaSports 4

20.30: Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ, NovaSports 6

21.05: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports 5

21.30: Μπασκόνια – Βαλένθια, Novasports 3

21.45: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν, NovaSports 4

21.45: Παναθηναϊκός – Παρί, NovaSports Prime