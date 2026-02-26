Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πλάνο πρόκρισης του Ράφα Μπενίτεθ

Οnsports Team

Το σχέδιο που έχει καταστρώσει ο Ράφα Μπενίτεθ για τον «τελικό» που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται (19:45, CosmoteSport 3 HD) από τη Βικτόρια Πλζεν στη Τσεχία, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί «τελικό» για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Κι αυτό γιατί άπαντες θέλουν την πρόκριση στους «16» του Europa League μετά το 2-2 της Αθήνας.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται ότι γι’ ακόμα μια φορά θα προτιμήσει την τριπλέτα στην άμυνα με τους δυο φουλ μπακ στην τετράδα των χαφ.

Μάλιστα, στο ταξίδι για το Πλζεν συμπεριλήφθηκε και ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά όχι ο Πάλμερ – Μπράουν που θα μείνει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα.

Ο Λαφόν θα είναι για μια ακόμα φορά κάτω από τα δοκάρια, με την τριάδα της άμυνας να αποτελείται από τους Τουμπά, Ίνγκασον και Κάτρη. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα είναι στα άκρα, με τους Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτα να έχουν το προβάδισμα για το δίδυμο των χαφ. Σίγουρη θέση έχει ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, ενώ τις δύο θέσεις πίσω από τον φορ διεκδικούν τρεις παίκτες. Οι Αντίνο, Ζαρουρί και Ταμπόρδα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Πλζεν (Μάρτιν Χίσκι): Βίγκελε - Μέμιτς, Ντουέ, Σπάσιλ, Ντόσκι - Βισίνσκι, Χροσόφσκι, Τσερβ, Πάνος - Λαουάλ, Σουαρέ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος - Μπακασέτας, Ρενάτο - Ταμπόρδα, Αντίνο (Ζαρουρί), Τετέι.