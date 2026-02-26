ΑΕΚ: «Σε κυκλοφορία τα τελευταία εισιτήρια για την αναμέτρηση στον Βόλο»

Οnsports Τeam

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έθεσε προς διάθεση τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό φτάνει στο τέλος της με την ομάδα του Νίκολιτς να αναμένεται να έχει δυναμική συμπαράσταση από τους φίλους της. Μάλιστα η διοίκηση του «Δικεφάλου» εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τα τελευταία εισιτήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι για την αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26 με τον Βόλο ΝΠΣ (1/3 – 17:30), στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, τίθενται σε κυκλοφορία για τις ανάγκες των φιλάθλων μας τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ΕΔΩ

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή που ισχύει και στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας.

Το QR Code του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα πρέπει απαραίτητα να ταυτοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή και χωρίς την ταυτοποίηση αυτή δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο».