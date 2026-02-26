Final 4 Αθήνας: Ξεκίνησε η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων - Πού μπορείτε να αγοράσετε

Οnsports Team

Η EuroLeague έχει θέση στη διάθεση του κοινού ορισμένο αριθμό εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας τον προσεχή Μάιο και η αναμονή στις διαδικτυακές ουρές είναι πάλι τεράστια!

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Φυσικά, αναμένεται να γίνουν πολύ σύντομα ανάρπαστα, καθώς και τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους.

Θυμίζουμε πως θα υπάρξουν δύο ακόμα φάσεις διάθεσής τους, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας ΕΔΩ.