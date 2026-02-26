Παναθηναϊκός: Σε αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό της 18ης Μαρτίου

Οnsports Τeam

Μετά τη μεγάλη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Πανιωνίου και στον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών, οι «πράσινοι» είναι σε αναζήτηση γηπέδου για τον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, κόντρα στην Βαλεφόλια, λόγω ακαταλληλότητας του Μετς. -Ποια γήπεδα έχουν τον πρώτο λόγο!

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, επικράτησε του Πανιωνίου και στον δεύτερη ημιτελικό του Challenge Cup και πήρε την σπουδαία και ιστορική πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Εκεί όπου καλείται να αντιμετωπίσει σε διπλό τελικό την ιταλική Βαλεφόλια. Ο πρώτος τελικός έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 11 Μαρτίου στην Ιταλία, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στις 18 του μήνα, άγνωστο προς το παρόν σε ποιο γήπεδο.

Η διοργανώτρια Αρχή έχει ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού πως το κλειστό του Μετς δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του τελικού της διοργάνωσης με τη διοίκηση της ομάδας να έχει ξεκινήσει τις επαφές της για να βρει την καταλληλότερη λύση.

Είναι ξεκάθαρο πως επιθυμία της ομάδας, όπως δήλωσε και ο κ. Βρανόπουλος χθες μετά το τέλος του ημιτελικού, είναι να γίνει ο τελικός στο Telekom Center Athens και για τον λόγο αυτό επίκειται και μια συνάντηση των ανθρώπων του Ερασιτέχνη, με εκείνους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όμως κάτι τέτοιο δε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, μιας και είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα χρονοβόρο να τοποθετηθεί στο glass floor η εγκατάσταση που απαιτείται για το φιλέ.

Οπότε με το T-Center να μην αποτελεί μια ρεαλιστική επιλογή ο Παναθηναϊκός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε δύο συγκεκριμένα γήπεδο.

Το κλειστό της Γλυφάδας και το κλειστό του Περιστερίου.

Το γήπεδο των Νοτίων Προαστίων αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, μιας και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και ο Παναθηναϊκός έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν, εκεί, αλλά και το γήπεδο του Περιστερίου είναι μια εξαιρετική λύση την οποία «εξετάζει» ο Παναθηναϊκός.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν άμεσα μιας και η αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς έχει ήδη ξεκινήσει.