«Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγόρασε το 25% ισπανικής ομάδας και σκέφτεται να αγωνιστεί σε αυτή

Οnsports Team

Η Αλμερία θέλει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι πλέον και μέτοχος της ισπανικής ομάδας.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μπορεί να επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ, αλλά η δυσαρέσκεια του παραμένει, καθώς θεωρεί ότι η ομάδα του Ριάντ έχει αδικηθεί από τους υπέυθυνους του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (PIF).

Εκτιμά πως έχει αδικηθεί σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις συλλόγους, που έχουν το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς στην χώρα του Κόλπου, που είναι η Αλ Χιλάλ, η Αλ Αχλί και η Αλ Ιτιχάντ. Σύμφωνα με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και νικητή πέντε φορές της «Χρυσής Μπάλας», η Αλ Νασρ δεν έχει την ίδια οικονομική υποστήριξη με τους τρεις άλλους συλλόγους που ανήκουν στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, και σκοπεύει να φύγει το καλοκαίρι από το Saudi Pro League.

Για το λόγο αυτό σκέφτεται να φύγει από τη Σαουδική Αραβία και στην Ισπανία κάνουν λόγο για μια μεταγραφή έκπληξη. Συγκεκριμένα η εφημερίδα «La Voz de Almeria» υποστηρίζει πως η Αλμερία, που αγωνίζεται στη β' κατηγορία (La Liga 2), είναι σ' επαφές μαζί του και θεωρεί πως μπορεί να τον εντάξει στο ρόστερ της το καλοκαίρι!

Πρόεδρος της ισπανικής ομάδας είναι ο Σαουδάραβας επιχειρηματίας και προσωπικός φίλος του Ρονάλντο, Μοχάμεντ Αλ Κερέιζι, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί σε διάφορες επενδύσεις. Συνεργάζονται πλέον και στην Αλμερία, καθώς ο Ρονάλντο αγόρασε το 25% της ισπανικής ομάδας και πλέον εκτός από ποδοσφαιριστής είναι και επενδυτής στο αγαπημένο του άθλημα.

Η Αλμερία είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Σανταντέρ, επιδιώκει την άνοδο στη La Liga και αν τα καταφέρει τότε ο Αλ Κερέιζι εκτιμά πως ο διάσημος άσος θα φορέσει τη φανέλα της για να επιστρέψει στη Ισπανία, όπου είχε κάνει σπουδαία καριέρα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.