Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αυτά είναι τα ζευγάρια στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 14:26
ΜΠΑΣΚΕΤ

Αυτά είναι τα ζευγάρια στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ζευγαριών των ημιτελικών του Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών προέκυψαν την Πέμπτη (26/2) στην κλήρωση που διενεργήθηκε.

Όπως προέκυψε από αυτή τη διαδικασία τα ματς των ημιτελικών είναι τα: Πρωτέας-Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός-Παναθλητικός.

Στην κλήρωση, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τη Λολίτα Λύμουρα και ο Πρωτέας Βούλας από τον Ηλία Κουτσοδάσκαλο, ενώ Αθηναϊκός Qualco και Παναθλητικός συμμετείχαν διαδικτυακά στη διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, αφού πρώτα καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων, εξήγησε εν συνεχεία τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της κλήρωσης και ενημέρωσε, ότι η τοποθεσία του Allwyn Final 4 θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Όπως ήταν γνωστό, στις 27/3 θα πραγματοποιηθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 29/3 ο τελικός της διοργάνωσης.

Ενδιάμεσα, στις 28/3, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών της Α2 κατηγορίας, όπου θα αναμετρηθεί το ζευγάρι ΓΣ Κρόνος Αγ, Δημητρίου-ΑΚΚ Οι Πάνθηρες.



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης
EUROLEAGUE
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επιλέγει ο Μπενίτεθ για το μεγάλο ματς
35 λεπτά πριν Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επιλέγει ο Μπενίτεθ για το μεγάλο ματς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή τα εισιτήρια του ντέρμπι του Φαλήρου
53 λεπτά πριν Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Την Παρασκευή τα εισιτήρια του ντέρμπι του Φαλήρου
ΣΠΟΡ
Στίβος: Πένθος - Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας, επί χρόνια εθνικός προπονητής
1 ώρα πριν Στίβος: Πένθος - Πέθανε ο Κώστας Γαντζίας, επί χρόνια εθνικός προπονητής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved