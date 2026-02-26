Αυτά είναι τα ζευγάρια στο Final 4 του Κυπέλλου γυναικών

Οnsports Team

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ζευγαριών των ημιτελικών του Final 4 του Κυπέλλου μπάσκετ Γυναικών.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών του Allwyn Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών προέκυψαν την Πέμπτη (26/2) στην κλήρωση που διενεργήθηκε.

Όπως προέκυψε από αυτή τη διαδικασία τα ματς των ημιτελικών είναι τα: Πρωτέας-Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός-Παναθλητικός.

Στην κλήρωση, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τη Λολίτα Λύμουρα και ο Πρωτέας Βούλας από τον Ηλία Κουτσοδάσκαλο, ενώ Αθηναϊκός Qualco και Παναθλητικός συμμετείχαν διαδικτυακά στη διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, αφού πρώτα καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων, εξήγησε εν συνεχεία τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της κλήρωσης και ενημέρωσε, ότι η τοποθεσία του Allwyn Final 4 θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

Όπως ήταν γνωστό, στις 27/3 θα πραγματοποιηθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 29/3 ο τελικός της διοργάνωσης.

Ενδιάμεσα, στις 28/3, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών της Α2 κατηγορίας, όπου θα αναμετρηθεί το ζευγάρι ΓΣ Κρόνος Αγ, Δημητρίου-ΑΚΚ Οι Πάνθηρες.