Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε τον Σαρπ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Οnsports Τeam

Το Παιδικό Β’ τμήμα του Παναθηναϊκού βρέθηκε στην Τουρκία για φιλικά παιχνίδια, με τον Εργκίν Αταμάν να παρακολουθεί από κοντά τον γιο του να αγωνίζεται με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Το Παιδικό Β’ του Παναθηναϊκού έκανε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (20-23/2) για φιλικές αναμετρήσεις με την Ακαδημία του Ιμπραΐμ Κουτλουάι και την Ακαδημία του Τζέντι Όσμαν, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει το παρών.

Στη συγκεκριμένη ομάδα αγωνίζεται και ο γιος του προπονητή του «τριφυλλιού», Σαρπ Αταμάν.

Όπως είναι φυσιολογικό ο πατέρας του, Έργκιν Αταμάν δε θα μπορούσε να λείψει από την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, με τον Τούρκο τεχνικό να ταξιδεύει και αυτός στην πατρίδα του και να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες του γιου του με το τριφύλλι στο στήθος.