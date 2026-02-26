Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε τον Σαρπ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Οnsports Τeam 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:18
ΜΠΑΣΚΕΤ / Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε τον Σαρπ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Το Παιδικό Β’ τμήμα του Παναθηναϊκού βρέθηκε στην Τουρκία για φιλικά παιχνίδια, με τον Εργκίν Αταμάν να παρακολουθεί από κοντά τον γιο του να αγωνίζεται με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Το Παιδικό Β’ του Παναθηναϊκού έκανε ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (20-23/2) για φιλικές αναμετρήσεις με την Ακαδημία του Ιμπραΐμ Κουτλουάι και την Ακαδημία του Τζέντι Όσμαν, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει το παρών.

Στη συγκεκριμένη ομάδα αγωνίζεται και ο γιος του προπονητή του «τριφυλλιού», Σαρπ Αταμάν.

Όπως είναι φυσιολογικό ο πατέρας του, Έργκιν Αταμάν δε θα μπορούσε να λείψει από την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, με τον Τούρκο τεχνικό να ταξιδεύει και αυτός στην πατρίδα του και να παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες του γιου του με το τριφύλλι στο στήθος.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας»
2 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγόρασε το 25% ισπανικής ομάδας και σκέφτεται να αγωνιστεί σε αυτή
34 λεπτά πριν «Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγόρασε το 25% ισπανικής ομάδας και σκέφτεται να αγωνιστεί σε αυτή
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Σε αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό της 18ης Μαρτίου
53 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Σε αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό της 18ης Μαρτίου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Σε αυτόν τον αγώνα θα εκτίσει την ποινή του ο Μάριν
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε αυτόν τον αγώνα θα εκτίσει την ποινή του ο Μάριν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved