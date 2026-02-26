ΑΕΚ: Σε αυτόν τον αγώνα θα εκτίσει την ποινή του ο Μάριν

Οnsports Τeam

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε την απόφασή του για το πότε θα εκτίσει την ποινή καρτών ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος δε θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Ο Ραζβάν Μαρίν συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό και ο Μάρκο Νίκολιτς πήρε την απόφασή του για το πότε δε θα έχει στη διάθεσή του τον παίκτη του για να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής.

Ο προπονητής της ΑΕΚ αποφάσισε να δηλώσει τον Ρουμάνο χαφ στο ματς με την Κηφισιά, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο του πρόβλημα μιας και έχει αρκετούς παίκτες οι οποίοι είναι στο όριο.

Ο λόγος για τους Πινέδα, Πενράις, Κουτέσα, Λιούμπιτσιτς, Πήλιο, Στρακόσα και Βάργκα.