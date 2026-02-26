Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί: Ένα ακόμα sold out από τον κόσμο του Τριφυλλιού - Η ώρα και το κανάλι
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:30
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το αποψινό παιχνίδι με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία, με 10 παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να κάνει την τελική του αντεπίθεση ώστε να βρεθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και στην προσπάθεια αυτή έχει τον πιστό κόσμο στο πλευρό του.

Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, οι φίλοι του Τριφυλλιού έκαναν ένα ακόμα sold out για το αποψινό ματς με την Παρί, θυμίζοντας πως το τζάμπολ έχει μεταφερθεί για τις 21:45.

Αναλυτικά:

«Απόψε, για άλλη μια φορά, το σπίτι μας θα είναι ΔΥΝΑΤΟ και ΓΕΜΑΤΟ!

Ευχαριστούμε #PAOFans για άλλη μια απίστευτη ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο Telekom Center Athens για μια ακόμη βραδιά EuroLeague. ?

Υ.Γ. Παρακαλώ να θυμάστε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45, αντί για 21:15. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45».

Το πρόγραμμα της ημέρας:

19.00: Dubai BC – Βιλερμπάν, NovaSports 4
20.30: Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ, NovaSports 6
21.05: Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports 5
21.30: Μπασκόνια – Βαλένθια, Novasports 3
21.45: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν, NovaSports 4
21.45: Παναθηναϊκός – Παρί, NovaSports Prime



