Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί: Ένα ακόμα sold out από τον κόσμο του Τριφυλλιού - Η ώρα και το κανάλι

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε sold out για το αποψινό παιχνίδι με την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague.

Η σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία, με 10 παιχνίδια να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να κάνει την τελική του αντεπίθεση ώστε να βρεθεί στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας και στην προσπάθεια αυτή έχει τον πιστό κόσμο στο πλευρό του.

Όπως ανακοίνωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, οι φίλοι του Τριφυλλιού έκαναν ένα ακόμα sold out για το αποψινό ματς με την Παρί, θυμίζοντας πως το τζάμπολ έχει μεταφερθεί για τις 21:45.

Αναλυτικά:

«Απόψε, για άλλη μια φορά, το σπίτι μας θα είναι ΔΥΝΑΤΟ και ΓΕΜΑΤΟ!

Ευχαριστούμε #PAOFans για άλλη μια απίστευτη ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο Telekom Center Athens για μια ακόμη βραδιά EuroLeague. ?

Υ.Γ. Παρακαλώ να θυμάστε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45, αντί για 21:15. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45».