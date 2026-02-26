Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Final 4 Αθήνας: Νέο sold out μέσα σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 11:58
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Final 4 Αθήνας: Νέο sold out μέσα σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

Μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας στο Telekom Center Athens. 

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας (22-24/5), αλλά για μια ακόμα φορά η διαδικασία κράτησε λίγα λεπτά.

Τα εισιτήρια της πρώτης φάσης είχαν εξαντληθεί μέσα σε πέντε λεπτά από την κυκλοφορία τους, ενώ στη δεύτερη φάση το sold out ανακοινώθηκε μετά από 40 λεπτά, με τους περισσότερους φιλάθλους να περιμένουν άδικα στην διαδικτυακή... ουρά.

Θυμίζουμε πως θα υπάρξουν δύο ακόμα φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων για το Final 4 της EuroLeague, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

sold out final



Ροή ειδήσεων

MVP
Το κοστούμι κάνει τον κόουτς! Ή μήπως όχι;
Τώρα Το κοστούμι κάνει τον κόουτς! Ή μήπως όχι;
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας»
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Στηρίζουμε μόνο με τη φωνή μας και στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγόρασε το 25% ισπανικής ομάδας και σκέφτεται να αγωνιστεί σε αυτή
36 λεπτά πριν «Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Αγόρασε το 25% ισπανικής ομάδας και σκέφτεται να αγωνιστεί σε αυτή
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: Σε αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό της 18ης Μαρτίου
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Σε αναζήτηση γηπέδου για τον τελικό της 18ης Μαρτίου
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved