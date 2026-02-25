Ο Παναθηναϊκός κρίνει τη μάχη της Ελλάδας με τη Τσεχία για τη 10η θέση της UEFA

Οnsports Team

Οι ελληνικές ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, αλλά και για την κατάκτηση της 10ης θέσης στο ranking της UEFA.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λεβερκούζεν, αλλά με την ισοπαλία της ρεβάνς για τα playoffs εισόδου στους «16» του Champions League, έδωσαν 200 πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Η χώρα μας συνεχίζει το κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA και σύμφωνα με το «Football Meets Data», φαίνεται να ενισχύει ελαφρώς τις πιθανότητές της να τερματίσει μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Μάλιστα, το κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια θα είναι ο αγώνας Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός, την Πέμπτη (26/2, 19:45). Η εν λόγω αναμέτρηση θα επηρεάσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη, αφού είναι κόντρα σε ομάδα από τη Τσεχία, την οποία και κυνηγάμε για να προσπεράσουμε.

?? Olympiacos' point away at ?? Leverkusen very slightly increased ?? Greece's chances to finish Top 10.



The key will be ?? Viktoria Plzen v ?? Panathinaikos on Thursday!



? To finish in Top 10 of 5y UEFA coefficient (as of 24 Feb):



99.8% ?? Türkiye

72% ?? Czechia (? -0.7%)… pic.twitter.com/9WE0cU0oXO — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 25, 2026

Στην τρέχουσα 5ετή κατάταξη η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Τουρκία: 99,8% πιθανότητες για Top 10

Τσεχία: 72% πιθανότητες, με μικρή πτώση 0,7%

Ελλάδα: 24% πιθανότητες, με αύξηση 1,1%

Πολωνία: 4% πιθανότητες, με μικρή πτώση 0,4%