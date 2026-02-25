Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Παναθηναϊκός κρίνει τη μάχη της Ελλάδας με τη Τσεχία για τη 10η θέση της UEFA
Οnsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:48
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός κρίνει τη μάχη της Ελλάδας με τη Τσεχία για τη 10η θέση της UEFA

Οι ελληνικές ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, αλλά και για την κατάκτηση της 10ης θέσης στο ranking της UEFA.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Λεβερκούζεν, αλλά με την ισοπαλία της ρεβάνς για τα playoffs εισόδου στους «16» του Champions League, έδωσαν 200 πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα.

Η χώρα μας συνεχίζει το κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA και σύμφωνα με το «Football Meets Data», φαίνεται να ενισχύει ελαφρώς τις πιθανότητές της να τερματίσει μέσα στην πρώτη δεκάδα.

Μάλιστα, το κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια θα είναι ο αγώνας Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός, την Πέμπτη (26/2, 19:45). Η εν λόγω αναμέτρηση θα επηρεάσει σημαντικά τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη, αφού είναι κόντρα σε ομάδα από τη Τσεχία, την οποία και κυνηγάμε για να προσπεράσουμε.

Στην τρέχουσα 5ετή κατάταξη η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Τουρκία: 99,8% πιθανότητες για Top 10
Τσεχία: 72% πιθανότητες, με μικρή πτώση 0,7%
Ελλάδα: 24% πιθανότητες, με αύξηση 1,1%
Πολωνία: 4% πιθανότητες, με μικρή πτώση 0,4%



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Σύλληψη οπαδού της ΑΕΛ
20 λεπτά πριν Σύλληψη οπαδού της ΑΕΛ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία έξτρα εισιτήρια για τον Βόλο
26 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στην κυκλοφορία έξτρα εισιτήρια για τον Βόλο
EUROPA LEAGUE
Ο Παναθηναϊκός κρίνει τη μάχη της Ελλάδας με τη Τσεχία για τη 10η θέση της UEFA
55 λεπτά πριν Ο Παναθηναϊκός κρίνει τη μάχη της Ελλάδας με τη Τσεχία για τη 10η θέση της UEFA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αγγλία: Αποθέωση για τον Snoop Dogg στην πρώτη του επίσκεψη ως συνιδιοκτήτης της Σουόνσι - Βίντεο
1 ώρα πριν Αγγλία: Αποθέωση για τον Snoop Dogg στην πρώτη του επίσκεψη ως συνιδιοκτήτης της Σουόνσι - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved