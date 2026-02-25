Ομάδες

Σύλληψη οπαδού της ΑΕΛ
Οnsports Τeam 25 Φεβρουαρίου 2026, 12:23
SUPER LEAGUE

Σύλληψη οπαδού της ΑΕΛ

Σύμφωνα με πληροφορίες οπαδός της ομάδας της Λάρισας συνελήφθη γιατί έριξε μια σακούλα προς τους διαιτητές, στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να κινδυνεύει με τιμωρία.

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η ομάδα της ΑΕΛ η οποία κινδυνεύει ακόμα και με τιμωρία της έδρας της μετά από μια άκρως επικίνδυνη και απερίσκεπτη ενέργεια οπαδού της κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο οπαδός έριξε σακούλα με ξηρούς καρπούς και… παγάκια προς το μέρος των διαιτητών. 

Η αστυνομία τον ταυτοποίησε και τη Δευτέρα προχώρησε στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί η ΔΕΑΒ και να τιμωρήσει την ΑΕΛ, μιας και το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στις κερκίδες της AEL FC Arena.



