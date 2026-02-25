Στην Κρήτη τον Ιούνιο η Εθνική

Οnsports Τeam

Η Εθνική Ελλάδας θα επιστρέψει στην Κρήτη, καθώς θα δώσει φιλικό αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο τον Ιούνιο, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ την Τετάρτη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε την επιστροφή της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο, για φιλικό αγώνα που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει φιλικό αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο τον προσεχή Ιούνιο, με τον αντίπαλο να γίνεται γνωστός μετά τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων στη διεθνή διακοπή του Μαρτίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης αποφασίστηκε να συμμετάσχει η Εθνική Ελπίδων σε φιλικούς αγώνες στην Κροατία κατά το διάστημα 25-31 Μαΐου με την Κροατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και να συμμετάσχει η Εθνική Νέων σε φιλικούς αγώνες στην Κύπρο κατά το διάστημα 26-30 Μαΐου με την Κύπρο και την Αγγλία.