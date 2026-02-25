Τζόζεφ: «Θα μας κάνει καλό η ήττα από τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό, με τον Κόρι Τζόζεφ να δίνει μια διαφορετική οπτική του ανεπιτυχούς αποτελέσματος της Κρήτης, λίγο πριν τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις.

Ο Κόρι Τζόσεφ τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις και μιλώντας στο site του Ολυμπιακού αναφέρθηκε τόσο στην αποψινή δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του, αλλά και στα όσα συνέβησαν στον αγώνα του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά είπε:

Αρχικά, πώς νιώθεις που επέστρεψες στη δράση μετά τον τραυματισμό σου;

«Νιώθω καλά. Είναι εμφανές ότι ήμουν πολύ άτυχος που τραυματίστηκα, αλλά ταυτόχρονα είχα χρόνο να κάτσω και να δω την ομάδα και να βρω το πώς θα μπορώ να ταιριάξω καλύτερα και να έχω επιρροή. Είχα επίσης χρόνο να ετοιμάσω να προετοιμάσω και το σώμα μου. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν τα πράγματα πηγαίνουν γρήγορα και τις τελευταίες εβδομάδες με τους γυμναστές και τους φυσιοθεραπευτές, δυνάμωσα το σώμα μου και δούλεψα πολύ. Τώρα νιώθω καλά, καλύτερα από ότι ήμουν πριν τραυματιστώ. Αυτό είναι το κλειδί και για τη συνέχεια, όμως προφανώς τώρα νιώθω καλά».

Πώς ένιωσες βλέποντας απ' έξω τον θεσμό του Κυπέλλου και τι χρειάζεται για να επιστρέψει η ομάδα στην απόδοση που την συνηθίσαμε το 2026;

«Οπωσδήποτε ήθελα να παίξω. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική σε όλο το Κύπελλο. Πάντα είναι συναρπαστικό να υπάρχουν τόσοι παίκτες, τόσες ομάδες στην ίδια πόλη και στο ίδιο γήπεδο. Προφανώς το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν συνηθίσει να παίζουν κάθε φορά η μία στο γήπεδο της άλλης και τώρα βρέθηκαν για τόσες μέρες στην ίδια πόλη, είναι κάτι υπέροχο και το επίπεδο των ομάδων ήταν πολύ υψηλό, οπότε σίγουρα ήθελα να παίξω. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θες και για αυτό πρέπει να ετοιμάζεσαι πάντα για το επόμενο βήμα».

Σαν ομάδα είστε έτοιμοι να αφήσετε στο παρελθόν την ήττα στον τελικό;

«Ναι, φυσικά. Έχει ήδη περάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό τώρα, εκτός από το να γινόμαστε καλύτεροι. Στο μπάσκετ αρχίζεις να νιώθεις καλά σχετικά με το πώς είσαι, αλλά πάντα υπάρχει κάτι που σε κάνει ταπεινό. Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό. Προφανώς κανείς δεν θέλει να χάνει και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, αλλά γνωρίζοντας ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο, γιατί κάθε παιχνίδι μετρά, έτσι θα βγαίνουμε εκεί έξω για να παίζουμε με πολλή περισσότερη ενέργεια και δύναμη».

Έχεις παρακολουθήσει φέτος την Ζάλγκιρις; Τι θα πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε εκεί;

«Ναι, έχω δει αγώνες της. Θα πρέπει να ματσάρουμε την έντασή τους. Έχω ακούσει ότι εκεί δημιουργείται επίσης εξαιρετική ατμόσφαιρα και είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας, καθώς παίζουν ένα πολύ δυναμικό και σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να εξισορροπήσουμε την έντασή τους από το τζάμπολ. Αυτό είναι καλό τεστ για εμάς, μετά από αυτό που έγινε στο Κύπελλο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την αρχή για να τους ακολουθήσουμε στην έντασή τους από την έναρξη του αγώνα».

Θες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας, που περιμένουν από την ομάδα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα;

«Είναι εξαιρετικοί. Έχω παίξει κάποια παιχνίδια στο γήπεδό μας και κάποια εκτός έδρας και είναι απίστευτοι. Είναι τρελοί και προσωπικά μου δίνουν πολλή ενέργεια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν το πόσο επηρεάζουν το παιχνίδι, αλλά μας βοηθούν πολύ. Ειδικά όταν είσαι κουρασμένος, το να βλέπεις τον κόσμο να κάνει τα πάντα για να σε βλέπει να κερδίζεις, σου δίνει ώθηση. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω στο γήπεδο και θέλω να δώσω τα πάντα για αυτούς και τον οργανισμό. Ξέρω ότι αυτός ο οργανισμός είναι συνηθισμένος στα μεγάλα πράγματα και θέλουμε όλοι να κερδίσουμε μεγάλα πράγματα φέτος. Αυτές είναι οι προσδοκίες μου».