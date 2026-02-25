Αταμάν: «Από εδώ και πέρα όλα τα ματς είναι τελικοί»

Ο Εργκίν Αταμάν αφού αποκάλυψε την ετοιμότητα του Ματίας Λεσόρ, μίλησε για το momentum που έχει πλέον η ομάδα του και τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα παιχνίδια σαςν τελικούς.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να σηκώνει το Κύπελλο Ελλάδας στην Κρήτη και πλέον δείχνει έτοιμος να αντιδράσει.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την επόμενη ημέρα της ομάδας του, αλλά και γσυγκεκριμένα για τον αγώνα με την Παρί.

Αναλυτικά είπε:

Για τον αγώνα με την Παρί: «Πολύ διαφορετική από τις ομάδες κόντρα στο Κύπελλο. Πολύ επικίνδυνη ομάδα, επιτίθεται στα πρώτα 10 δεύτερα., έχουν κορυφαίους σκόρερ, όπως ο Ρόμπινσον και ο Χίφι, αλλά και άλλοι μποροεςί να βοηθήσουνε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνά μας και στην επίθεση να μοιράζουμε σωστά τη μπάλα και να αποφύγουμε τα λάθη».

Για το momentum: «Το momentum έχει αλλάξει από το Κύπελλο. Πριν το Κύπελλο. Όλοι είχαν καταλάβει ότι είμαστε στη σοβαρή στιγμή της σεζόν. Κρίθηκε ο πρώτος τίτλο και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία της EuroLeague. Πριν το Final-4. Πρέπει να είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Το Κύπελλο ήταν τρεις αγώνες. Τώρα είναι πολλοί περισσότεροι. Και είναι σαν τελικοί. Όπως του Κυπέλλου. Πρέπει να βγούμε μπροστά για να πετύχουμε τον στόχο μας. Κάθε ματς είναι σαν τελικός Κυπέλλου. Σαν playoffs. Είμαι σίγουρος ότι όλοι παίρνουν σοβαρά τα παιχνίδια και θα πρέπει να δείχνουμε τον απόλυτο σεβασμό».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι έμπειρος παίκτης, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει την στρατηγική. Για να είναι 100% χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εντελώς έτοιμος».

Για τον Ναν: «Ο Ναν είχε μια ίωση από όταν γυρίσαμε από την Κρήτη και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Δεν μοιάζει να είναι κάτι σοβαρό και ελπίζω ότι αύριο θα τον έχουμε μαζί μας».

Για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, είπε: «Ο Ομέρ τώρα είναι στην εθνική Τουρκίας. Αύριο δεν θα τον χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε. Το κλαμπ θα αποφασίσει. Δεν είμαστε σίγουροι για την κατάσταση του Ματίας. Ο Ματίας θα έρθει να παίξει, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Πιθανότατα θα μείνει σε εμάς μέχρι το τέλος της σεζόν, για ασφάλεια, επειδή έχουμε μεγάλους στόχους και οι μεταγραφές κλείνουν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά αν ο Ματίας δεν επιστρέψει στο 100% και έχουμε κάποιο πρόβλημα με τους δύο σέντερ, θα είμαστε χωρίς παίκτες. Πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση του Ματίας. Δεν ξέρω αν ο Ματίας είναι εντάξει, ίσως είναι εδώ για ασφάλεια, θα αποφασίσουμε στις επόμενες 2-3 μέρες».