Γκραντ: «Επικίνδυνη ομάδα η Παρί»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 25 Φεβρουαρίου 2026, 16:12
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Γκραντ: «Επικίνδυνη ομάδα η Παρί»

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε, εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Παρί, μίλησε για την κατάκτηση του Κυπέλλου αλλά και για την αναμέτρηση με τους Γάλλους. 

Ο Παναθηναϊκός μετά το Κύπελλο Ελλάδας έχει στρέψει την προσοχή του αποκλειστικά στον αγώνα με την Παρί, με τον Τζέριαν Γκραντ να εφιστά την προσοχή όλων. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: 

«Είναι τέλεια. Ήταν ο πρώτος στόχος της σεζόν και είναι σημαντικό που τα καταφέραμε. Το να παίζεις καλά απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε κάνει να νιώθεις καλά. Η Παρί είναι επικίνδυνη ομάδα. Ο Χίφι και ο Ρόμπινσον είναι σπουδαίοι σκόρερ»

Για το τετ α τετ με τον Τζόουνς: «Είναι ο άνθρωπός μου. Ανεξάρτητα από τις ομάδες που είμαστε. Θα είναι αδελφός για μια ζωή»



