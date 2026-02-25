Ομάδες

Euroleague: Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το 34ο συνεχόμενο sold out στον αγώνα με τον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 25 Φεβρουαρίου 2026, 17:28
EUROLEAGUE / Ζαλγκίρις / Ολυμπιακός

Euroleague: Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε το 34ο συνεχόμενο sold out στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (25/2, 20:00) τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, με τη Zalgirio Arena να είναι και πάλι κατάμεστη.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε πως έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.

Η Ζαλγκίρις, λοιπόν, θα έχει και πάλι τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ματς, όπως είναι αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για το 34ο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι της Ζάλγκιρις στη EuroLeague, στο οποίο υπάρχει sold out.

Η ανάρτηση της Ζαλγκίρις



