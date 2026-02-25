5χλμ Lidl Women’s Run: Όταν η Δύναμη της Γυναίκας γίνεται Διαδρομή Αγάπης!

Οnsports Τeam

Μέσα στον παλμό του 100ωρου Charity Run του 10ου No Finish Line Athens, υπάρχει μια ώρα που ο ρυθμός αλλάζει, οι δρομείς αλλάζουν και το μήνυμα είναι ένα: Τρέξε για σένα ή την ηρωίδα της ζωής σου!

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στις 11π.μ., στο εμβληματικό Πεδίον του Άρεως, ο πρωτοποριακός αγώνας 5χλμ Lidl Women’s Run επιστρέφει για να τιμήσει τη γυναίκα σε κάθε της βήμα.

Στο πλαίσιο του NFL Athens, του κορυφαίου φεστιβάλ άθλησης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς της χώρας, όπου το κάθε χιλιόμετρο μετατρέπεται σε οικονομική ενίσχυση για το Μαζί για το Παιδί, ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων δίνει χώρο, φωνή και ρυθμό σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να τρέξουν, να γελάσουν, να ιδρώσουν και φυσικά να σταθούν η μία δίπλα στην άλλη.

Γιατί εδώ δεν κυνηγάς μόνο χρόνο. Κυνηγάς το προσωπικό σου «μπορώ»!

Το 2025, η Ουρανία Καραλή κατέκτησε την πρώτη θέση με 23:56,51, με τη Δέσποινα Λουτριώτη να ακολουθεί σε 24:29,87 και τη Χαρά Μαντοπούλου να συμπληρώνει το βάθρο με 26:40,16.

Χρόνοι δυνατοί. Αλλά πιο δυνατές οι ιστορίες πίσω από αυτούς. Πιο δυνατές οι ιστορίες όλων των Γυναικών που το τόλμησαν και δήλωσαν συμμετοχή μέσω του nflathens.com για να ξεπεράσουν τα όνειρά τους!

Τέσσερα χρόνια Lidl Women’sRun: Ένας αγώνας θεσμός!

Η Lidl Ελλάς, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, συνεχίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά να στηρίζει έναν αγώνα που δεν είναι απλώς μια αθλητική διαδρομή. Είναι μια γιορτή γυναικείας ενδυνάμωσης, αλληλεγγύης και ευεξίας.

Σε μια εποχή που η φροντίδα του σώματος και της ψυχής δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, τα 5 χιλιόμετρα του Lidl Women’sRun θυμίζουν κάτι απλό και αληθινό:

η δύναμη της γυναίκας δεν μετριέται σε δευτερόλεπτα και ρεκόρ, αλλά σε αντοχή, σε επιμονή, σε προσπάθεια και σε καρδιά!

Και το Σάββατο 25 Απριλίου 2025, αυτή η καρδιά θα χτυπά δυνατά στο Πεδίον του Άρεως!