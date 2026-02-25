Άρης: Λύση συνεργασίας με Γιάννη Μέλκα, ανέλαβε ο Τσότρας

Οnsports Team

Ο Γιάννης Μέλκας αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας βόλεϊ, με τον Παναγιώτη Τσότρα να τον αντικαθιστά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή της ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, Γιάννη Μέλκα.

Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του και του ευχόμαστε ότι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του».

Λίγο μετά ακολούθησε και δεύτερη:

"Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Βόλεϊ Ανδρών ανακοινώνουν τη συμφωνία με τον προπονητή Παναγιώτη Τσότρα ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Παναγιώτης Τσότρας ήταν βοηθός του Γιάννη Μέλκα στη φετινή περίοδο. Από το 2023 είναι βοηθός προπονητή στην Εθνική Ελλάδας U19. To 2025 ήταν στατιστικολόγος στην Εθνική ομάδα της Κύπρου, ενώ τη σεζόν 2024-2025 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στην ομάδα Γυναικών του ΑΡΗ. Νωρίτερα εργάστηκε ως πρώτος προπονητής του Ηρακλή, στατιστικολόγος στην Εθνική Ελλάδας U17, βοηθός προπονητή στην Εθνική Κύπρου Γυναικών U17, στατιστικολόγος στον ΑΣ Κέρκης και στην Εθνική Γυναικών της Κύπρου, στατιστικολόγος στην Ανόρθωση (Γυναικών), πρώτος προπονητής στον Εθνικό Λατσιών, στατιστικολόγος στην Εθνική Ανδρών U21 και U19, βοηθός προπονητή στην ΑΕΚ (άνδρες και γυναίκες), πρώτος προπονητής στον Πανελλήνιο και τον Ερμογένη Ξάνθης.

Ως αθλητής, ο νέος τεχνικός του ΑΡΗ αγωνίστηκε από τη θέση του διαγώνιου σε Απόλλωνα Σμύρνης, Κόρινθο, Εθνικό Πειραιώς και Ερμογένη Ξάνθης".

Μετά τη συμφωνία του με τον Α.Σ. ΑΡΗΣ, ο Παναγιώτης Τσότρας δήλωσε:

«Τα λόγια είναι περιττά αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε τη δουλειά. Με την ομάδα γνωριζόμαστε, δεν έχουν αλλάξει οι στόχοι. Σηκώνουμε μανίκια και προχωράμε για να καταφέρουμε να ανεβούμε κατηγορία».