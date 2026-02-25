Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν η προπόνηση πριν την Παρί

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρείται από ίωση, πήγε στο νοσοκομείο και είναι αμφίβολος για αύριο.

Με προβλήματα και απουσίες ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρί.

Ο Κέντρικ Ναν απουσιάζει λόγω ελαφριάς ίωσης που τον ταλαιπωρεί με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο και η συμμετοχή του στην αυριανή αναμέτρηση να είναι αμφίβολη.

Την ίδια ώρα εκτός προπόνησης είναι και οι Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος και Ομέρ Γιούρτσεβεν, με τους δύο τελευταίους να είναι στις αποστολές των Εθνικών τους ομάδων, για τα προκριματικά.