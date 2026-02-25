Αταμάν: «Ο Λεσόρ είναι έτοιμος να παίξει και θα το κάνει μετά την τιμωρία του»

Ο Εργκίν Αταμάν έβγαλε είδηση αφού αποκάλυψε πως ο Ματίας Λεσόρ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Η μεγάλη στιγμή για τον Ματίας Λεσόρ έφτασε. Ο Γάλλος σέντερ του "τριφυλλιού" μετά από μια απουσία 15 μηνών και μια απίστευτη ταλαιπωρία είναι μια ανάσα από τη μεγάλη του επιστροφή.

Το τελευταίο διάστημα ο Γάλλος σέντερ είχε ξεκινήσει να προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα και όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν, αν δεν ήταν η τιμωρία του θα έπαιζε και αύριο. Αλλά αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά είπε:

«Ο Ματίας είναι έτοιμος να μπει να παίξει. Είναι τιμωρημένος αυτή την αγωνιστική οπότε δε μπορεί να το κάνει τώρα, αλλά θα το κάνει την επόμενη εβδομάδα».